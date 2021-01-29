小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（29日）新聞重點。

【1】晶片換疫苗 王美花向德方喊話

晶片換疫苗有譜？經濟部前天找來晶圓代工廠4巨頭，討論增產車用晶片馳援國際。經濟部長王美花原本說沒有談到換疫苗此事，但昨天終於鬆口，表示當天會議上有向德國在台協會處長王子陶反映，希望德方協助台灣取得疫苗。據了解，德國BioNTech生技公司生產的新冠疫苗，台灣有興趣採購。

【2】美中關係 有對抗競爭也有合作

美國國務卿布林肯走馬上任後，27日首度就美中關係表態。他表示，美中關係具有對抗也有競爭的面向，但亦有合作的空間。他舉例稱，共同應對氣候變化，便符合中美兩國利益。白宮同時宣布，為了就解決全球氣候變化問題與各國加強合作，將於4月22日舉辦由溫室氣體主要排放國領袖參加的全球氣候變化峰會。這場峰會設想以視訊形式登場，屆時有可能出現線上「習拜會」。

【3】4部會避用武漢肺炎 蘇揆不改口

美國總統拜登禁止官方使用「中國病毒」等歧視性用語。行政院跨部會昨在行政院會新聞稿中，均避用引發爭議的「武漢肺炎」一詞，僅行政院長蘇貞昌在院會全程超霸氣，堅持使用「武漢肺炎」。

【4】公務員年終2月2日入帳 最高2.5月薪

逢年關地方政府財務吃緊，蘇揆昨拍板調度714億元予地方，讓全國公務員能在2月2日領到薪資及年終獎金，過個好年，公務員年終加考績最高2.5個月獎金，2月2日就會入帳。

【5】春節疏運 陸海空運具禁飲食

衛福部桃園醫院爆群聚感染並蔓延社區，農曆春節將至，交通部規畫2月8日至16日春節疏運期間，高鐵僅出售對號座車票，台鐵城際列車限制120位站票；交通部管轄的陸海空運具內原則上禁止飲食，但有飲水、哺乳、服藥需求等為例外狀況，屢勸不聽者，將依法開罰最高1萬5000元。

(中時新聞網)