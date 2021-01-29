台灣鋼鐵集團（TSG）旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）於九天前完成現金增資6.5億元之案，比原先預期目標幾乎多了一倍。久陽董事長孫正強接受本刊記者採訪時提到，「由於前三季虧損，篤定今年度沒有辦法配息，但可拚明年度達標，符合台鋼高股利配息的政策」。

能讓孫董如此有信心地立下「發放股利配息目標」，就是即將讓久陽脫胎換骨的三大引擎動能「爆發利」，將於今年展現。而這一切的改變，關鍵就在於台鋼集團會長謝裕民縝密思考後大力推動的「久陽轉型工程」，即營收能量除了在本業螺絲螺帽已達一定的基本盤，再加上子公司榮福、台鋼環保、台鋼運輸的挹注，預料於2021年可看到明顯上揚成長期。

台灣鋼鐵集團會長謝裕民。（圖／報系資料照）

久陽精密去年1~6月的當月營收，皆較前一年成績呈現負成長，衰退幅度最高還曾達45.69%，期間的6月4日，並與台灣苯乙烯工業簽約，完成併購擅長廢棄物處理業務的「榮福」股權。之後，7~12月的單月營收，則是逆轉勝，皆較去年單月營收成長，幅度最高達234.98%，2020年全年度營收為18億2571萬元，雖比2019年全年營收11億4771萬7千元，成長了59.07%，但截至第三季為止，累計稅後虧損為4498萬元，累計稅後每股虧損1.14元。

久陽上半年由於疫情影響，需求面大幅萎縮，螺絲螺帽本業受到訂單量價下滑及高價原料庫存影響，致使上半年大幅虧損。2020第三季業外投資開始貢獻獲利，彌補了螺絲本業虧損。

九陽董事長孫正強於本月28日法人說明會中強調，「久陽透過轉投資跨足環保、運輸等再生能源領域，從原本單一螺絲業務朝集團化發展，今年在鋼市回春以及各子公司業務步上軌道，營運將快速成長，蛻變為三大業務鼎足而立的集團化企業」。

久陽董事長孫正強。（攝影／黃耀徵）

久陽螺絲本業今年將有三大亮點，一為「高價原料庫存業已去化完畢，已儲備了超過半年的低價原料，成本壓在低點，利差擴大，上半年獲利看旺」。其次為「借力使力提升效益，整合集團資源，繼軋鋼集團內部加工後，將來有望實現原料（鋼胚）自體生產，進一步降低原料成本，提升盈利能力」。第三則為「擴大產品品項，結合榮剛公司資源，在集團內生產不銹鋼原料後，將規劃量產高值化不銹鋼扣件，並結合子公司資源整合，將大幅提升整體績效」。

九陽董事長孫正強表示，今年子公司將進入營運爆發性成長期，可望擴大久陽集團營收規模。首先，榮福公司積極參與國內陸續招標的焚化爐整改ROT和BOT標案，也正與民間單位洽商焚化爐代操業務，期許成為專業的焚化爐代操公司。而台鋼能源可利用榮福已得標焚化廠代操作專案，於廠房空間施作太陽能發電，並規劃自行設置廢棄物發電之再生能源廠，各子公司間相互配合下業績可望更進一步。

其次，台鋼環保積極切入環保回收業務，目前鎖定包括氧化碴、還原碴和集塵灰回收處理。第三，久陽於2019年8月成立的台鋼運輸，其海空業務受惠最近缺櫃潮，獲利率顯著提升，純運輸毛利率1倍以上。台鋼運輸副總經理游淑惠表示，由於與船公司都有簽約，貨量都有足夠櫃位運送，像是同屬集團裡的友訊的相關5G產品設備要運動英國，都未受到缺櫃影響，未來除了承擔集團內部運輸需求外，也將積極開發集團外新客戶。

久陽集團本業營收占比約35.19℅，台鋼運輸則為55.23℅，榮福為7.31℅，台鋼環保2.28℅。（圖／翻攝久陽法說會資料）

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(中時新聞網)