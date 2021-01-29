原為台苯子公司的榮福，於2020年6月為台灣鋼鐵集團（TSG）旗下之久陽精密（5011）併購，當時此案還引發議論喧騰一時。不過，易主之後的榮福，其新經營團隊近八個月來的「快準策略」屢有斬獲，也讓廢棄業處理同業頗感壓力與緊張。

久陽精密董事長孫正強與榮福總經理張耿榕都提到，全台有24座焚化爐委外操作的契約多為15~20年，將陸續到期，過去為中鼎、達合分占市場，現在榮福加入呈現唯三競爭局勢，且因許多焚化爐設備老舊進入整改期，競標廠商需投入大量經費，而榮福擁有台鋼集團豐沛資源，此時即為榮福切入的好時機，再加上同集團的台鋼環保已取得甲級廢棄物清除許可執照，可進行有害事業廢棄物之清除清運等，將可分眾合擊為久陽帶來雙乘綜效。

榮福總經理張耿榕（左三）、副總經理李豐順（左二）。（攝影／黃耀徵）

榮福股份有限公司創立於民國71年，初始由台灣電力公司及行政院退輔會合資成立，經營範圍，包括機電工程、配電工程與環境工程，主要經營內容包括電廠設施維修、電廠專業設計及技術人力支援，各類管路工程、配電外線、環保等工程設計與施工、變電所興建工程及焚化爐興建與操作管理。

榮福未被久陽併購前，原經營團隊在國內24座焚化爐中，僅取得新竹焚化爐的操作契約，除了榮福公司外，還有中鼎系統的信鼎與台泥系統的達和。去年6月，榮福加入台鋼集團久陽成員後，挟著台鋼集團資源與資金的支持，積極擴大在焚化爐市場版圖，將讓國內焚化爐操作市場呈現三分天下局面。

全國焚化廠代操作廠商市占率。（圖／翻攝久陽法說會資料）

榮福先是於去年10月取得中油公司委辦之「彰化溪洲資源回收場焚化爐操作勞務專案」，金額高達42億元，又在今年1月５日標得「台東縣廢棄物資源中心效能提升統包工程」，目前也正積極準備2月初即將決標的「彰化縣溪州垃圾資源回收（焚化）廠委託操作管理服務暨升級整備計畫」，全力備戰以取得更多後續焚化爐整改、委託操作專案及焚化廠BOT興建專案。

榮福總經理張耿榕表示，榮福的定位主攻環保，是把焚化爐當做綠色能源在經營，自費升級發電系統，以達到增加發電效率，並於2020年10月底轉投資設立「台鋼能源公司」，在屋頂上架設太陽能板來發電，透過資源再利用方式產生電力，再把電力導回工廠製造或是賣回給台電公司，形成「垃圾變電能」、「資源再利用」的循環經濟模式。

榮福的實績有新竹焚化廠、雪山隧道、台電核三廠、基隆焚化廠等。（圖／翻攝久陽法說會資料）

經營焚化爐除了把運來的廢棄物處理完畢後，最重要的「眉角」是如何透過焚燒垃圾來提高發電效益，依過去的經驗，榮福利用垃圾分析與垃圾投料配比方式來提高發電效率，像是配合新竹市環保局推動「紙錢集中燒」政策，10年來清運量增加9倍，累計清運紙錢共4046公噸。

此外，台東縣廢棄物資源中心興建完成後，因故停擺了16年，如今由榮福得標，總經理張耿榕認為除了肯定榮福經營與操作焚化爐的績效，也展現新經營團隊擴大廢棄物處理市場的強烈企圖心。

久陽公司董事長孫正強則表示，「循環經濟營運模式在台鋼集團內正全面啟動」，目前現行集團內所產生之事業廢棄物（如爐渣或集塵灰），主要是採用委外處理方式進行，除了造成營運成本大幅支出外，亦須受限於收受處理廠商處理量而具有不確定之風險。

台鋼集團會長謝裕民。（圖／報系資料照）

若能朝向自主興建再利用處理廠之目標邁進，可減少集團經營成本支出及拓展環保服務商機，更可大幅提升集團企業管理形象，努力使集團在環保要求方面，從以往所推崇的「搖籃到墳墓」思維，轉變為「搖籃到搖籃」之循環經濟，推展事業廢棄物變成工業原料技術，促進集團內資源永續再利用，提高產業和環境相容性及兼顧環境保護與產業發展。

由於榮福是國內少數幾家具備操作實績得以參與焚化爐投標資格的廠商，台鋼集團會長謝裕民，以及旗下久陽精密看到焚化爐市場空間與循環經濟的發展趨勢，即取得榮福公司99％股權與經營權，將其納為旗下一員。

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(中時新聞網)