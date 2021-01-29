總是演出帥氣男神角色的謝佳見，這次帶來一系列行頭，為本刊讀者示範男神風穿搭。身高185公分的他，本身就是衣架子，過去走在極致的時尚尖端，被朋友笑說「衣服都是登台要穿的」，隨著年紀累積，價值觀改變，私下穿搭改走簡約風，不變的原則就是要帥！對於接演角色，卻甘願變醜、變邋遢，不安於室的天性，讓他不想再只當白馬王子。

熱愛穿搭的謝佳見，自曝衣物量很多，家裡竟然有八個衣櫃，以男生來說，算是非常誇張的數量。他年輕時傾向衝動購物，以前只要聽到「限量」，尤其是「全台只有一個」時，就會立刻掏信用卡埋單，後來才發現那些單品誇張得可怕，搭配性也不高，常穿過一次就打入冷宮。他打趣地說：「以前都被朋友笑說，要登台的話，跟謝佳見借衣服就好。」

在古裝陸劇《天醒之路》中，謝佳見穿爛衣又一頭亂髮，打破俊帥形象。（圖／藝和創藝提供）

夠穿就好 重ＣＰ值

謝佳見笑說，以前衣物像是會「無性繁殖」，加上收納方式不佳，他常被冒出的衣服堆嚇到，驚覺「原來我買過這件」。「之前我有請一位菲律賓姐姐幫我整理，她每次看到我的衣服都會暈倒，大嘆『怎麼又變多』。後來我都跟她一起整理，捐去菲律賓的教會。」因為謝佳見的衣服尺碼較大，不太好找到捐贈對象，後來找到伊甸基金會，讓對方媒合找到適合穿的人，鞋子從過去五、六十雙，減少到十多雙，夠穿搭就好。

這款LOEWE包全台限量僅兩只，謝佳見評估實用及獨特性後購入。（圖／翻攝自謝佳見IG）

自省「長大有學乖」的謝佳見，價值觀隨之改變，現在本著「不要浪費」的原則，購物前比較會踩煞車，「我現在一定會看價錢，太貴的、ＣＰ值不高就不買，我算是滿少買衣服，基本上穿白Ｔ恤、牛仔褲，用夾克、毛衣或鞋子選一個重要的單品，簡單搭配就很好看。」

WERKSTATT:MÜNCHEN 戒指／約10,000元。（圖／戴世平攝）

年過四十後，謝佳見對事業有很大的心境轉折，「我四十出頭了，不管心理或外表都需要突破，不能讓觀眾覺得我就只適合偶像劇，現在很多新人出來，我很難跟新人比拚，這是很現實的事情。」二○二○年，他因為疫情慢下來，審慎地評估下一步，與掙扎的情緒和平相處，嘗試了舞台劇，也第一次接演爸爸角色的男主角。

Off-White 和式長針織開襟外套／77,000元。（圖／戴世平攝）

首演同志 父愛噴發

「以前如果要演爸爸，我幾乎都拒絕，雖然還是有演過，但不算是主角；這一次是主演，還要帶小孩，我心境上有很大的轉變。」謝佳見在網路劇《酷蓋爸爸》裡，不只是演爸爸，甚至是「同志奶爸」，劇情講述同婚家庭代孕議題，當初製作人和導演都沒把握他會接演，沒想到他很積極爭取，「可能大家把我定型了。要讓大家接受你的另一面，需要一些時間，我想要突破。」

謝佳見和林輝瑝在《酷蓋爸爸》組成同志家庭，話題度很高。（圖／GagaOOLala提供）

謝佳見坦言，這不是第一次收到同志角色邀約，「網路劇《HIStory系列》有找過我，但我那時候還沒有做好準備。」謝佳見這次不僅跨出新的一步，也沒有留下後悔，拍攝《酷蓋爸爸》全心投入，第一次體驗到「父愛噴發」的感覺。殺青時，他一度難以抽離，「像是失去一個家庭的感覺，家人、小孩從此不見了，很落寞，我還跑去合歡山靜一靜。」

（圖／戴世平攝）

Off-White OFF COURT運動鞋／19,000元。（圖／戴世平攝）

HOGAN Hyperlight霧面消光皮革休閒鞋／18,900元。（圖／戴世平攝）

HOGAN Interaction麂皮拼接休閒鞋／19,600元。（圖／戴世平攝）

HOGAN H383皮革撞色休閒鞋／15,900元。（圖／戴世平攝）

挺過低谷 盼類型劇

「以前沒想過要當爸爸，拍完之後，我有強烈欲望想當爸爸，很想有個孩子，那是很幸福的事情，我希望未來有機會當爸爸，這是我的目標之一。」謝佳見期盼透過這次演出，能帶給同志家庭正面影響，「《酷蓋爸爸》不單純只是同志間的情愛，更寫實地呈現組成家庭、代理孕母、育兒議題，是目前亞洲少見的影視題材。」

（圖／戴世平攝）

以前出演多部偶像劇，傳過一些負面新聞的謝佳見，事隔多年仍然很在意，他主動解釋：「我以前常被說大頭症、難搞，那是因為偶像劇就是要帥，不然沒辦法說服別人，這是我對職業的要求，當時我就是想要帥過所有人。」

現在，謝佳見認為自己已經準備好了，更喊話想演「類型劇」（如驚悚、推理、醫療、商場等題材），「要弄髒、弄醜、曬黑都放馬過來，希望導演、製作人可以看到我，我來台灣的目標是金鐘、金馬獎，不只是來賺錢、打工。」

Off-White 羊毛針織衫／39,400元。（圖／戴世平攝）

Off-White 長袖T-Shirt／11,000元。（圖／戴世平攝）

Off-White Logo針織高領／35,600元。（圖／戴世平攝）

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(中時新聞網)