扁親信黃芳彥身亡 南加州法醫所證實持槍自盡。胞弟曝他在美買槍 黃芳彥：若FBI上門抓人就拚了（馮惠宜攝）

涉及前第一夫人吳淑珍國務機要費洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國12年身亡。一度傳出，黃芳彥是舉槍自盡，引起各界關注。據了解，美國加州橙縣法醫所驗屍官辦公室證實，黃芳彥是自殺，頭部中彈身亡，而非外界傳聞服藥過量。

黃芳彥因涉及國務機要費洗錢案潛逃美國十多年後，傳出在美身亡的消息。黃芳彥的胞弟黃重彥指出，黃芳彥自2008年11月赴美之後，臺灣司法單位一直透過司法互助管道，想要把黃芳彥帶回臺灣，因此黃芳彥在美國購買了一把槍防身，還曾經撂話說，如果FBI找上門來抓人，絕對會跟對方拚了，不會束手就擒。根據聯合新聞網報導，橙縣法醫所驗屍官辦公室28日證實，黃芳彥是自殺身亡，死於槍傷。案發地點為爾灣市（Irvine），黃芳彥屍體在汽車中被發現，目前遺體還在法醫所等待解剖。

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