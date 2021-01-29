台股28日開低走低、一度暴跌達334點，終場重挫285.57點、收於15415.88點，跌幅達1.82％。金管會證期局對此表示，主因3大國際因素致使美股三大指數周三重挫逾2％，亞股周四跟進全面下跌，台股跌幅與亞股相當，整體基本面仍穩健。

證期局副局長蔡麗玲分析，美國聯準會（Fed）聲明暗示美國經濟復甦可能放緩，國際貨幣基金組織（IMF）警告金融市場過熱、修正風險上升，加上全球新冠肺炎疫情反覆等因素，影響美股三大指數跌幅均逾2％。

蔡麗玲指出，亞洲主要股市周四受此影響全面下跌，其中港股下跌2.55％、上海股市下跌1.91％、韓股下跌1.71％、日股下跌1.53％、新加坡股市下跌1.3％，台股的1.82％跌幅與亞股表現大致相當。

蔡麗玲強調，台股周四成交量仍達3593.29億元，截至去年底本益比約22.37倍，現金殖利率2.81％、加計股票股利為2.99％。上市櫃公司去年12月營收達3.55兆元、年增3.04％，全年營收達34.43兆元、逆勢年增1.12％，顯示台股基本面仍穩健。

(時報資訊)