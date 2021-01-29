連打出九顆雙蛋黃！女網友分享超幸運經歷，在家烤蛋糕，準備材料意外打出9顆雙蛋黃，讓她相當驚訝，也忍不住懷疑這是否正常，大碗公中滿滿蛋黃的照片，也引發網友討論，許多人直呼真得賺到了！但也有人見怪不怪地說，其實市場真有商家會特意挑出雙蛋黃賣，雙蛋黃的蛋會稍為比較大顆。
一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，想要在家烤個古早味蛋糕，準備材料的過程中，連續打了九顆雞蛋，結果竟都是雙蛋黃，讓她打蛋打到懷疑人生，指出這些蛋都是在同店購買，其中幾顆還被壓在下面，因此好奇詢問，是買到一批專生雙胞胎的雞蛋嗎？還是這其實很正常，只是她孤陋寡聞、少見多怪了。
超幸運的狀況讓許多網友紛紛直呼「賺到」，「有點厲害」、「該簽樂透了」、「賺到欸，感覺樂透會中獎」、「都沒買到過雙蛋黃的」、「今年的運氣都用完了」、「太幸運了」、「這太猛了」、「好厲害喔！覺得是不是要去買張樂透」。
也有網友見怪不怪地說，「我曾經在家裡連續打了四顆還五顆雙黃蛋，開始懷疑人生的時候，家裡大人說，那箱是人家挑過的，整箱都是」、「正常，我敲過整盤（30顆）都雙蛋黃的」、「有碰到市場專賣雙黃蛋的」。
另有網友透露「雙蛋黃的蛋」可用肉眼挑出來，指出雙蛋黃的雞蛋會比一般的蛋還要大顆一點，所以猜測原PO可能當初挑選的時候，都選擇了大顆的蛋，或是商家當初進貨的時候，就選擇雙蛋黃的，因為有些市場的確有特別挑出來賣。
根據農委會官網資訊，雞蛋中出現雙蛋黃是由於母雞先後排卵時間相當接近，造成兩顆蛋黃出現在同一顆雞蛋之中，與施打生長激素無關。而雙蛋黃的蛋會比一般單黃蛋還要大一些。
文章來源：爆廢公社二館
(中時新聞網)
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