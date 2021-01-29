國內近年掀起戶外活動風潮，加上新冠肺炎疫情影響，國人無法出國，連帶使登山人數暴增，然而登山屬高風險活動，自古山難事件頻傳，其中又以發生在奇萊山的「邱高事件」最令人匪夷所思。1972年8月，3名大學生結伴攀登奇萊山，途中離奇失蹤，只遺留下部分個人物品和3雙插在地上的筷子，至今杳無音訊。

據了解，奇萊山位於花蓮縣與南投縣交界，標高3560公尺，由主峰、北峰、卡羅樓斷崖、屏風稜線、大禹山等一系列綿延雄偉的山峰構成，素以山勢險峻著名，且氣候錯綜複雜，雲霧變幻莫測，是台灣發生最多山難的山區之一，又被稱為「黑色奇萊」，從日據時期開始便意外頻傳，命喪於此的亡魂更是不計其數。

談到奇萊山最著名的山難意外，許多人都會想起發生在1972年「邱高事件」。當時剛從東海大學畢業的邱高與高中同學李福明、胡德寧相約，3人決定一起攀登奇萊山，不料同年8月24日入山後，一行人就突然失去音訊；直到9月10日，邱高的父親一直等不到兒子回家，直覺對方可能出事，急得趕緊報警協尋。

警方獲報後，想起新店某登山隊曾於約2週前，在卡羅樓和奇萊主峰間找到手電筒、蠟燭、登山手杖等物；經邱高父親指認，確認登山杖就是兒子所有。由於上述物品對登山者相當重要，通常不會任意丟棄，警方研判3人很可能遇上山難，隨即展開大規模搜索，陸續尋獲吐司、登山證，以及3雙插在地上的筷子，卻始終無法找到人。

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(中時新聞網)