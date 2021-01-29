邱高、李福明、胡德寧3人失蹤後，台灣社會高度關注，加上當年大學生屬菁英分子，因此相關單位不敢大意，動用大批警消、空軍、陸軍、山青、民間團體展開長時間搜索，希望「活要見人，死要見屍」。離奇的是，經過長達1個多月的搜救，救難人員只找到個人物品和腳印，其中3雙鐵筷更是令人匪夷所思。

據了解，救難人員當時幾乎把奇萊山區翻了一遍，陸續尋獲散落在地上的物品，像是吐司、喉片和登山證等，且散布地點距離遙遠，後來還發現地上插著3雙筷子指向天空，就是找不到3人。筷子插地的說法眾說紛紜，有一說是代表求救；也有民俗專家認為，3人很可能是碰上某種無形存在，才會用筷子代替香祭拜。

不僅如此，通常登山客遇到山難，成員都會結伴同行，然而救難團隊後來發現的腳印卻只有1人，且腳印間隔很大，就像是被某種東西拎著走；原住民嚮導推測，對方當時很可能正在逃命，所以才會大步奔跑，最合理的解釋就是遇到猛獸；奇怪的是，現場除了登山鞋印子外，並未留有動物走過的痕跡，此說法難以成立。

經過2個多月，眼見山上氣溫越來越低，卻始終找不到人，最後這起台灣史上動員最廣、投入人力最多的搜救行動，也只能宣告結束。事隔近半世紀，有關邱高事件的傳聞不斷，有人認為3人逃難時誤闖獸徑，跑到常人難以觸及的地方，也有人說邱高等人已被野獸吃下肚，甚至說3人潛逃國外等，真相至今仍不得而知。

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(中時新聞網)