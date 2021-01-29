「邱高事件」發生後，本就充滿神秘色彩的奇萊山更添詭譎，靈異傳說也不脛而走。民國70年代，某登山協會前往奇萊連峰登山，一名山友在南華山能高北峰大草坡拍下紀念照，不料回家洗出照片後，赫見身後的南華山基點上竟出現「神祕小矮人」；胡德寧母親看過後，認為小人和兒子失蹤時穿同一件外套，再度引發討論。

據了解，該名山友1980年隨登山協會攀登奇萊山，一行人來到南華山能高北峰大草坡時，他被眼前壯麗景色吸引，決定在這裡拍下紀念照；沒想到，他後來洗出照片，驚見原本應該只有一人入鏡的畫面，竟突然冒出一個清晰人影站在後方的南華山基點，只見對方身形矮小，身穿一件橘色登山外套，遠遠看向鏡頭。

邱高事件是台灣史上搜救規模最大、動員最廣的山難意外。（圖／報系資料照）

詭異的是，照片拍攝地位於北峰稜線，基點處就是斷崖，根本不可能站人，若真的有人，也是漂浮在空中，更別說橘衣人影的身高比例奇特，怎麼看都不像一般人。隨著靈異節目風潮興起，節目《玫瑰之夜》也請來專家鑑定，後來專業人士一致認為，當時合成技術尚不發達，造假難度相當高，是貨真價實的靈異照片。

有民俗專家認為，神秘小人是山難往生者，可能是想向家人傳遞訊息才現身。相關說法一出，不少罹難者家屬紛紛開始指認，其中「邱高事件」失蹤者胡德寧的母親也說，小人身上的橘色外套，正是她特地從日本買給兒子的禮物，引發第二度搜索邱高等人，最後依然沒有任何發現，讓「黑色奇萊」再度蓋上神秘面紗。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)