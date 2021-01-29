2008年11月間因涉嫌國務機要費洗錢案而滯美不歸的前新光醫院副院長、陳水扁家親信黃芳彥，傳出在美國加州持槍自盡，陳屍車內，消息震驚國內。黃芳彥選擇留在美國不回來時，前綠委沈富雄曾向媒體表示，希望黃芳彥趕快回台，為了陳水扁一家流亡美國實在不值得。

黃芳彥在扁案中涉犯替扁家洗錢2.8億元，2008年逃亡赴美後，跨海供出吳淑珍保管75件珠寶鑽石價值約1億，2009年成為首位遭特偵組發布通緝令的「頭號通緝犯」，通緝時效到2034年1月22日。

據《ETtoday新聞雲》報導，沈富雄當時曾表示，黃芳彥和扁家有深厚的情誼，甚至每當前總統夫人吳淑珍陷入爭議時，只有黃芳彥能和吳溝通。當黃芳彥逃亡美國時，沈更向黃喊話，希望黃芳彥可以和特偵組談一談，為了扁家流落他鄉實在不值得。

黃芳彥在美身亡的消息傳回台灣後，其胞弟黃重彥的診所28日湧入多家媒體，黃重彥證實接到姪子的電話告知黃芳彥已過逝，案發現場凌亂，有很多警察，車上還有安眠藥。

黃重彥也坦承，這幾年他年年都會到美國和哥哥相聚，上一次是去年此時，兩人過去談到當前的局勢，即使總統蔡英文上台後，黃芳彥從未想要再回到台灣，因為此一時彼一時，當時若非陳水扁和吳淑珍對其提攜，「他不可能從一個醫師變成權傾一時的人物，他也很清楚回國後也不可能如當時風光」。

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