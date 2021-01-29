我國疫苗採購目前仍無新進度。（圖／示意圖，達志影像）

新冠肺炎疫情全球延燒，各國陸續開始施打疫苗，台灣何時能夠取得疫苗施打、目前時間仍未確定。對此，國民黨團副書記長鄭麗文昨(28日)在臉書質疑，民進黨的意識形態凌駕一切，難道台灣只能等到其他國家的疫苗打完、抑制疫情，才能重新開放邊境嗎？

鄭麗文在臉書批評，衛福部長陳時中承諾的疫苗到手時間表，多次跳票，到現在沒有任何人知道，陳時中報告全民的三月疫苗，真的拿得到嗎？會不會再度失信於民眾，讓民眾再度失望？她進一步質疑，拿不到疫苗，台灣的經濟禁得起繼續鎖國嗎？蔡政府有沒有任何備案呢？

鄭麗文舉例，去年9月，因蔡政府的意識形態，直接拒絕COVAX(COVID-19疫苗全球取得機制)裡的4支疫苗（大陸製）；去年10月，BioNTech疫苗，也因為各種政治理由，談判破局，台灣仍然拿不到疫苗；接下來就是陳時中模模糊糊、態度曖昧的拋出各種不可信的疫苗時間表。

鄭麗文最後痛批，蔡政府不願意承認陸製疫苗，也告訴民眾大陸疫苗有效性備受質疑，「請問蔡政府，未來已經施打疫苗的各國互相開放『無菌廊道、旅遊泡泡、疫苗護照』，我國需要辨認該國施打的疫苗是否為陸製疫苗嗎？還是蔡政府針對的就是大陸？各國不管施打什麼疫苗都爭取雙邊開放和旅遊泡泡？唯獨只拒絕大陸、拒絕小明？」

(中時新聞網)