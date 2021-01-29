和泰車(2207)為響應日本豐田原廠的MaaS（Mobility as a Service）新策略，向集團內和雲行動服務(股)公司購入全台唯一提供24小時汽機車共享服務iRent的品牌所有權，搭配其原有的乘車派遣平台yoxi的品牌所有權，打造台灣最完整的車輛共享服務。

去年(2020年)面臨新冠肺炎疫情威脅，和泰車逆勢成長，連續19年在新車銷售市場奪冠，藉由和泰的經營績效以及完整的汽車價值鏈，去年(2020年)11月19日整合了集團內購車、貸款、保險到售後服務等資源，推出了yoxi乘車派遣平台，提供消費者「附駕型共享服務」多元的選擇。

此外，和泰集團早在2014年就投入發展iRent，可說是台灣共享交通服務的先驅，也是現行業界規模最大的自助租車服務，由集團成員和雲行動負責經營，提供「自駕型共享服務」。

為整合移動服務，和泰汽車決定購入iRent品牌，由和泰汽車同時擁有iRent及yoxi兩個品牌，加速附駕型與自駕型共享服務的整合，創造綜效，發揮品牌價值最大化，有機會成為豐田汽車MaaS服務的全球典範。

未來，和泰汽車發展MaaS的架構將從共享服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。

iRent成立於2014年6月，於2019年3月推出機車共享服務；主要業務為汽車(路邊租還+同站租還)、機車(路邊租還)；目前車輛保有數為汽車加上機車總數超過一萬一千輛；會員數約58萬。

(時報資訊)