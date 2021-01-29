部立桃園醫院出現新冠肺炎群聚感染，隨著國內疫情出現升溫跡象，使得金融業再度強化防疫機制嚴陣以待。據金管會統計，目前共有11家銀行啟動異地辦公機制，並有18家銀行採取居家辦公機制。

銀行局副局長林志吉表示，去年3月中央流行疫情指揮中心公布企業因應新冠肺炎疫情持續營運指引，銀行均已參考指引內容訂定相關因應措施。至於銀行採行異地和居家辦公的期間，則依據各銀行自行規畫。

據金管會了解，目前共有8家國銀總行的部分單位採取異地辦公機制，包括北富銀、兆豐銀、台中銀、瑞興銀、遠銀、安泰銀、渣打及王道銀行。同時，亦有3家外銀在台分行及陸銀啟動異地辦公機制。

至於採取居家辦公機制的國銀總行部分單位共有6家，包括北富銀、國泰世華銀、中信銀、花旗、渣打及王道銀行。同時，亦有12家外國銀行在台分行及陸銀實施居家辦公機制。

而身為主管機關的金管會，除了原訂28日舉行的新春記者會延期，每周定期舉行的例行記者會亦加裝防疫隔板因應，以身作則帶頭強化防疫作為。

(時報資訊)