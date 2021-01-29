金管會公布2020年保險業匯兌損益統計，雖然新台幣匯率全年強升達5.3％，使壽險業淨匯損創下2968億元新高，但僅較前年小增56億元或1.92％。若完全不避險，則匯損金額高達5818億元，年增達3408億元或1.41倍，顯示避險操作仍見顯著效益。

金管會統計，新台幣去年強升達5.3％，使壽險業出現5818億元匯損，在避險收益4366億元回沖、扣除換匯成本1600億元後，繳出2766億元避險效益，但加計收回外匯價格變動準備金回沖84億元後，合計淨匯損仍達2968億元，創下歷史新高。

其中，新台幣去年12月升值逾1％，使壽險業單月匯損達1197億元、月增達996元。不過，在避險收益1012億元回沖、扣除換匯成本148億元後，整體避險效益達864億元，加計提列外匯價格變動準備金32億元，合計12月淨匯損365億元，僅月增125億元。

受惠股債市交易熱絡，在積極實現投資利得操作下，壽險業去年稅前獲利達2061億元，年增達33.2％、創歷史新高，產險業稅前獲利170億元、年增6.3％。合計保險業去年稅前獲利2231億元、年增達30.7％、亦創歷史新高。

壽險業截至去年底淨值2.51兆元，較前年1.92億元增加達30.5％，產險業淨值1446億元，較前年1353億元增加6.9％，成長幅度均較前11月增加，為連2月回升。合計保險業淨值2.66兆元、較前年2.06兆元增加達29％。

(時報資訊)