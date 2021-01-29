「F.I.R.飛兒樂團」近日赴陸參加選秀節目，新主唱韓睿被評審點評表現「挺差的」，為此阿沁竟當眾喊話邀請Faye回團，引發網友熱議，甚至遭砲轟是「渣男」，對此阿沁則回應網友的惡意留言已跨過「底線」，接著也再次說明當年F.I.R.解散內幕。

阿沁表示當年主唱Faye退團時，輿論都朝他和團員陳建寧攻擊，當時兩人不想炒作新聞便選擇忍耐，對於當天上節目被問到Faye退團一事，他強調2017年三人早已各做各的事情，Faye也與其他廠牌合作發行個人唱片、巡演，自己則是開學院練習生公司，陳建寧也有自己的音樂事業，坦言FIR當時就已經解散，要不是有《鬥魚》電影的主題曲《星火》，也不會再有機會重生，強調：「這不是說安排就能安排，只能說是天還沒有要飛兒樂團結束」。

對於節目中被問及「是不是當有新的主唱加入，那以粉絲的角度是不是很可惜，10年後這樣還有機會看到老成員一起同台嗎？」阿沁強調原本能官腔回應：「未來的事交給時間安排」，但他表示這個時代不需要再用官腔答題，畢竟也不知道Faye願意不願意同台，或者需要多久才能把心結解開，畢竟有多方的抉擇與考量，不過相信只要有心是能勝過仇恨。

對於粉絲覺得團員少了某一位就不認同，阿沁表示都體會這種心情，但強調可以不聽新的作品，卻沒有必要否定舊作，畢竟都是自己與粉絲的青春回憶，不過對於被網友砲轟是「渣男」，他表示是可以直接提告判「公然侮辱罪」，如果仍執意挑釁越過「底線」，就只好交由法律來評拚正義了。

【阿沁留言親曝F.I.R.解散內幕】

昨天才發文，今天就立刻又寫成新的報導，非常敬業。

2年前當時大家誤解我們把Faye退團，輿論都往這邊攻擊，其實當時選擇忍耐，就是不想一直炒作，網路戰爭永無止息。很多時候，大眾只能自己感受自己看到的，看看媒體的文字，然後還有更多不實的報導用誇大的方式去二次、三次轉載，那真的與事實差距非常遠。我們在節目現場至少跟現場導師、製作人，聊了1個小時，聊了非常多話題，包含團名、歌曲、風格、連皇后合唱團都聊到，這是一個談話很多的節目。

當天非常多正面的話題，我們也很直接坦率回答，我們並沒有踢走Faye，在2017年當時三人早已各做各的事情，Faye與其他廠牌合作發行個人唱片、個人巡演、我也有去看、這是他夢想中的事情，他也如實去完成。我開學院練習生公司，建寧老師也有自己音樂事業。其實FIR本來就已經解散，大家都清楚這件事，如果不是星火、鬥魚電影，也不會再有機會第二次重生，這不是說安排就能安排得，只能說是天還沒有要飛兒樂團結束。

而大家在意的節目中，只是胡彥斌在現場問我們，「是不是當有新的主唱加入，那以粉絲的角度是不是很可惜，10年後這樣還有機會看到老成員一起同台嗎？」是的我當然可以很官腔回答「未來的事交給時間安排」，但是，我用了10秒鐘禱告，我非常肯定，上帝說「就照你的真實心情回答。」

演藝圈的官腔誰不會，但是，我認為這時代不需要再用官腔答題，實話說，我也真心不知道Faye願意不願意同台，或是需要多久才能把心結解開然後釋懷，每個人都有自己的自由意志，但實話說，的確真的非常多人也期待，雙J都可以同台了，很多真的有仇的仇人之間十年後都可以再度世紀大和解。

以我的立場來看，只要有心，什麼事情是不能勝過仇恨呢？當然，個人立場不同，角度感受不同，或許非常有可能或許一輩子，老成員也不會再同台，畢竟有很多方的抉擇與考量。

但，今天不管有人是抱著情懷的過去，或是還在拽著3年前的網路新聞，覺得誰辜負誰，一點必要都沒有。沒有人知道真實的面貌，因為這段過程這個團體付出最多的就是，其中三位當事者。

粉絲路人可能覺得少了某一位我就不認同，不想聽音樂，這我完全可以接受，可以不聽新的作品，但是也沒有必要否定舊作，依然歡迎點擊經典老歌曲，這是我們共同的青春回憶。但是，「渣男」「髒話」，真的少使用，對這個世界不會增加什麼分數。反而可能對自己造成法律上的傷害。

(中時新聞網)