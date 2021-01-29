小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(29日）財經重點。

【1】15檔傳產修正近尾聲 外資逆勢敲

國內年關將近，台股28日在內外資逢高調節下大幅回檔，月線不保。專家認為，先前受半導體、IC設計股資金排擠而下跌的食品、貨櫃航運、鋼鐵等傳產類股，近期股價第四波修正可能近尾聲、可伺機布局。包括航運的陽明（2609）、鋼鐵的中鴻（2014）等15檔28日獲外資逆勢買超，引人注意。

【2】十大建商 老傳產逆襲上榜

住展雜誌28日公布2020年北台灣十大建商排行榜，幾乎都是老面孔，其中寶佳機構以905億案量蟬聯王座，而值得觀察的新趨勢是老傳產公司的土地開發趨於熱絡，包括中華電信、東元、大洋塑膠、大同、太子汽車、正大尼龍等都有大規模土地開發，未來非營建本業的傳產企業進入十大建商可能成為常態。

【3】前段晶圓代工投片增加 後段封測廠 等著天上掉禮物

全球車用晶片大缺貨，隨著前段晶圓代工廠增加車用晶片投片量，包括日月光投控、華泰、菱生、超豐、同欣電、精材、京元電、欣銓等後段封裝測試廠喜出望外，晶圓缺貨問題紓解代表封測訂單將隨之增加，預期車用晶片的打線封裝及測試訂單會一路滿載到第四季。

【4】央行利率政策 反轉時刻近了

中央銀行28日公布2020年12月第四季年終理事會議事錄摘要，多位理事均指出國內已無降息空間，且有兩位理事指央行須關注長期低利率對經濟體韌性及經濟金融發展的影響；更有一位理事認為中長期可考量調升政策利率，將使台灣經濟走出不一樣的模式。這顯示新台幣利率目前已至谷底，央行政策利率或已到反轉走升的轉折點。

【5】蘋果季營收首破千億美元

去年上市的iPhone 12全系列手機成功帶動升級潮，造就蘋果上季（去年12月止）營收首度突破1,000億美元，獲利也再創新高，讓分析師更加確信蘋果已啟動超級週期，但去年疫情造成的供貨短缺情形尚未完全解除，也為本季蒙上陰影。

(中時新聞網)