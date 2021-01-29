德國1月CPI年增1.6％ 優於預期 08:362021/01/29 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局周四（28日）公布，德國1月消費者物價指數（CPI）年增1.6％，不僅優於路透社預期的年增0.5％，增幅更創下2020年2月以來的11個月新高。 德國1月CPI年增1.6％，與去年12月的年減0.7％呈現極大對比，主因在於銷售稅調漲與最低工資提高的拉抬。 分析師預估，1月服飾與鞋子的價格將會比去年同期來得高，主因在於大多數商店因防疫而關門，以及促銷活動少之又少。 《國際經濟》歐元區1月經濟信心下滑 德國1月通膨率轉正為1.6％ 房價飆漲 美去年12月新屋銷售遜於預期 (工商 ) #德國 #CPI #主因 #優於預期 #德國聯邦統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星未來3年資本支出 大增 04:102021/01/29 全球財經 《國際產業》晶片賣翻 韓SK海力士獲利上季轉盈 去年增1.4倍 08:522021/01/29 財經 疫情延燒 遠距商機概念股有看頭 04:102021/01/29 證券．權證 經長回應德國：盼晶片換疫苗 互惠往來 04:102021/01/29 財經要聞 創意去年Q4大賺 決配息5元 04:102021/01/29 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美科技股財報公布 利多不漲 04:102021/01/29 證券．權證 《國際產業》優於預期 戴姆勒去年獲利66億歐元 11:592021/01/29 財經 星逾11萬人接種輝瑞疫苗 3人出現嚴重過敏 12:492021/01/29 國際 特斯拉未公布銷售目標 股價嚇跌 04:102021/01/29 財經要聞 台灣權王－遠距商機熱 宏碁仁寶權證旺 04:102021/01/29 證券．權證 苦等兩年半 製造業景氣亮綠燈 04:102021/01/29 財經要聞 財經熱門新聞 外資大逃殺 台股暴跌277點 台積電砍在最低591元 - 要聞 - 工商 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 遭老美斷供4個月後 華為手機真實慘況曝 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 妖股GameStop暴跌原因曝光 驚動白宮後參院也要調查 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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