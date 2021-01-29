德國聯邦統計局周四（28日）公布，德國1月消費者物價指數（CPI）年增1.6％，不僅優於路透社預期的年增0.5％，增幅更創下2020年2月以來的11個月新高。

德國1月CPI年增1.6％，與去年12月的年減0.7％呈現極大對比，主因在於銷售稅調漲與最低工資提高的拉抬。

分析師預估，1月服飾與鞋子的價格將會比去年同期來得高，主因在於大多數商店因防疫而關門，以及促銷活動少之又少。

(工商 )