我國取得新冠肺炎疫苗遲無進度,國民黨前立委孫大千上午在臉書發文,砲轟台灣竟然要淪落到用晶片來換疫苗,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中難道不會想挖個洞躲起來,覺得沒臉見人了嗎?

孫大千說,原本不是信誓旦旦地向國人保證針對疫苗採購政府已經進行超前部署,也有了口袋名單嗎?現在是忘記了?還是不敢想起來?

他說,在去年全球急需口罩的時刻,台灣人民捐出了大量的口罩協助世界各國,民進黨政府每天吹噓著「Taiwan can help」,但是現在當「Taiwan needs help」時候,為什麼「No one can help」了呢?

孫大千嗆說,美國讓台灣花大錢買軍購,又逼台灣不得已吞萊豬,為什麼美國不能協助台灣取得一部分的疫苗,讓醫護人員可以優先施打呢?蕭美琴有這麼多美國時間來炫耀受邀出席美國總統就職典禮,不如多花一些時間協助台灣取得疫苗吧!

(中時 )