2008年11月間因涉前總統陳水扁國務機要費洗錢案，潛逃到美國的前新光醫院副院長、扁家親信黃芳彥，驚傳在美國加州過世，美國警方於美西時間1月27日（周日）上午六時許，發現他陳屍在Lexus座車中，美國加州橙縣法醫所驗屍官辦公室今證實，黃芳彥是舉槍自盡，頭部中彈身亡，他生前最後身影也曝光。

黃芳彥住在加州橙縣爾灣市一棟15樓豪華大樓，從該大樓電梯監視器拍到他最後身影的畫面可以看到，一頭白髮的他，當天穿著紅上衣、黑長褲，口戴白色口罩，左手拿著一本書，獨自搭電梯下樓外出。據了解，他美西時間23日間晚上才與家人通電話，隔天可能開一部黑色2010年Lexus外出，結果27日上午6時許就被發現陳屍在座車內。

據「聯合新聞網」報導，橙縣法醫所驗屍官辦公室28日證實，黃芳彥是在車內舉槍自盡身亡，案發地點在爾灣市的商業區一個停車場（Irvine），遺體還在法醫所等待解剖。

黃芳彥家中有五兄弟，他排行第四，他的最小弟弟黃重彥，多年來在台中西區開設黃小兒科診所，他感傷表示，黃芳彥走後，一家五兄弟，只剩他一人，還說，黃芳彥到美國定居沒幾年，太太與大兒子都相繼過世，他有許多紅粉知己，生活過得風流自在。

提到黃芳彥在美國的生活，黃重彥表示，哥哥從來就瀟灑風流，女人緣極好，近年有不少紅粉知己，經常會發來和女球友的合照，外傳他在過世前曾在朋友圈發出與女友的合照，但那個應該只是球友。

據了解，黃芳彥在南加州有不少朋友，經常一起去打高爾夫球，而且每次打球都是用走的打18洞，讓他維持著好身材，因為相當親切，常去的幾座高爾夫球場，幾乎每個人都認識他。

黃芳彥到美國後太太過逝，他經常與女球友合影，並發至LINE給親友看。（黃重彥提供）

黃芳彥到美國後太太過世，他經常與女球友合影，並發至LINE給親友看。（黃重彥提供）

黃重彥坦承，這幾年他每年都會到美國與哥哥相聚，上一次是去年這個時候，倆人過去談到當前的局勢，即使總統蔡英文上台後，他從未想要再回到台灣，黃芳彥認為此一時彼一時，當時若非陳水扁和吳淑珍對他的提攜，他如何能從一個醫師變成權傾一時的人物，他也很清楚回國後也不可能如當時一樣風光。

黃重彥感嘆因為疫情，不可能到美國送哥哥最後一程，但仍會盡醫師本份努力看診，對哥哥的思念會留在暗夜哭泣「撕心裂肺」。

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