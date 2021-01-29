過年討紅包獅子大開口！一名網友分享，預計在2021年的下半年與女友結婚，這意味著今年的農曆年是兩人婚前的最後一個過年，因此女友希望他可以包紅包給她爸媽，原以為只是6600的吉祥數字，未料對方卻說爸媽也有玩股票，希望可包台積電股票，讓他聽了直呼，一張等於噴60萬出去，誰受得了？

一名網友日前在臉書社團《靠北女友 my girl》上發文分享，農曆春年快到了，與女友交往三年多，雙方家長也討論過結婚的事情，預計會在今年的下半年結婚，也就是說今年是兩人成為一家人之前的最後一次過年，因此女友希望她能包紅包給她的爸媽。

該網友表示，起初他以為是要包6600元的吉利數字，未料女友卻說希望可以包一張台積電的股票，因為她的父母有在玩股票，要是能收到一張台積電，鐵定會很開心。原PO指出雖然他手上有超過30張的台積電，看似成本很低，但這一包下去相當於送出60萬，這樣誰受得了？而且這筆錢屆時也不一定會成為嫁妝。

許多網友看完貼文後，紛紛留言建議原PO不該給，「婚後也會一直凹下去」、「女方很會盤算，這下被吃死了」、「這婚千萬不要結，擺明削凱子的」、「答應了，就是鼓勵對方用這樣的方式，繼續對待你」、「換人吧！這過年成本太高了」、「結果你除了2330外沒什麼值得愛的地方」。

不過，該名網友聲稱自己持有30張台積電的股票，讓許多人覺得太誇張了，也忍不住質疑是否為幻想或是炫富。

(中時新聞網)