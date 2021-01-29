林濁水臉書發文。（摘自蔡正元臉書）

民進黨前立委林濁水在臉書發文「川粉闖國會恐20年監禁，美司法部：已起訴逾150人。司法部出手毫不留情，可以料想得到。憲政主義是美國人最驕傲的國家光榮，絕對不容許極端民粹的挑戰。」國民黨前副祕書長蔡正元今天凌晨拿台美相較，以「太陽花的罪過」為題發文說，在美國是民粹毀壞憲政光榮，在台灣是抵抗可得升官發財，「誰說台灣與美國有相同的民主價值，說這種話的人一定是大騙子。」

蔡正元說，美國太陽花衝入美國國會，遭到槍殺、逮捕、起訴，恐被監禁20年；綠營林濁水的解讀，美國憲政主義是美國的光榮，不許極端民粹挑戰。換言之，美國國會議場是憲政主義的代表，也是美國的光榮，衝入美國國會議場干擾議事，就是極端的民粹應該重懲。

他進一步指出，台灣的立法院議場呢？太陽花霸佔議場近一個月，留下一堆保險套和毀壞的公物，太陽花還不是升官發財？進攻行政院被警察驅離，被起訴的反而是警察，連最高法院的法官都認為，太陽花擁有「抵抗權」，可以「公民不服從」，立法院議場和行政院辦公室，用林濁水的「理論」，暨非憲政主義，也無光榮可言，民粹可以任意踐踏。

蔡正元酸說，真是天下之大無奇不有在美國是民粹毀壞憲政光榮在台灣是抵抗可得升官發財誰說台灣與美國有相同的民主價值說這種話的人一定是大騙子。

(中時 )