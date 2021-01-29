國內爆發部桃醫院群聚感染事件，引發民眾恐慌，如今中國醫藥大學研究團隊發現，「單寧酸」能用來預防、抑制新冠病毒感染。什麼是單寧酸？又該如何攝取？

中央研究院院士、中國醫藥大學校長洪明奇帶領科研團隊研究發現，單寧酸能夠雙重抑制新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的主要蛋白酶和跨膜絲胺酸蛋白酶2，能抑制病毒活性。抗疫研究成果已刊登在知名期刊《美國癌症研究雜誌（American Journal of Cancer Research）》。

洪明奇校長（左三）帶領科研團隊研究發現，單寧酸可抑制新冠病毒。(圖片來源/中國醫藥大學、康健雜誌提供）

研究團隊篩選多項天然化合物，發現單寧酸是一種具高潛力的雙重對抗新型冠狀病毒和跨膜絲胺酸蛋白酶2的抑制劑。洪明奇表示，研究團隊在分子實驗分析中證實單寧酸和這2種蛋白質形成穩定的複合物結構，進一步抑制這2種蛋白酶的活性，功能性試驗也發現單寧酸會抑制病毒進入細胞。

Q：什麼是單寧酸？

單寧酸（或稱鞣酸、鞣質）是一種水溶性多酚類，常見於草本和木本植物，像是蔬菜丶高粱丶水果及紅酒等。

多酚類化合物是廣為人知的抗氧化劑和自由基清除劑，近期也有大量研究證實，單寧酸可抑制癌細胞的代謝、增生、侵入、轉移，並具有抗發炎的效果，是一種對抗癌的預防和治療的化合物。

Q：哪些食物裡含有單寧酸？

講到單寧酸，不少人想到的會是柿子。柿子單寧酸含量高，營養師李婉萍指出，柿子的單寧酸可以抑制身體裡的發炎反應，因此適量的食用有助於抗發炎。

過去也有研究發現，柿子當中的單寧酸對健康有益處。《營養和代謝年鑑〈Annals of Nutrition and Metabolism〉》在2013年的研究中提到，柿子纖維裡豐富的單寧酸可以降低膽固醇，攝取柿子單寧酸最多的受試者，血液中膽固醇的水平也降低最多。

另一篇《食品與功能〈Food & Function〉》在2014年的研究，則是經由老鼠試驗發現，餵食最多柿子單寧酸的實驗組，體內血脂肪降低的幅度也最大。

除了柿子之外，像是番茄、蘋果、葡萄、芭樂、綠香蕉、山楂、覆盆子、蔓越莓等蔬果單寧酸含量都不低，另外，茶葉和咖啡中也能攝取到單寧酸，當茶葉浸泡熱水後就會不斷釋放出單寧酸，綠茶中的單寧酸被發現有助於預防中風後的腦損傷及其他的腦部受傷，日本一項研究發現，綠茶飲用量大的受試者，認知能力受損的盛行率較低。

Q：單寧酸不能多吃？

食藥署指出，民眾食用含有單寧酸的食物時，應該和含「蛋白質」的食物分開，因為單寧酸容易和蛋白質結合成「鞣酸蛋白」，凝固成塊，恐怕會造成消化不良、腸胃不適等狀況。

另外，富含單寧酸的食物也不適合在空腹食用，因為單寧酸會和胃酸相互作用，在胃裡凝結成塊造成消化不良，嚴重時也會造成胃痛，且單寧酸也會影響人體吸收鐵質、鈣質，因此缺鐵性貧血、吃素，以及正值生理期的女性，因為容易缺鐵，應注意單寧酸攝取量。

《美國臨床營養雜誌（The American Journal of Clinical Nutrition）》的一項研究發現，喝一杯茶會降低64％的鐵質吸收率，一杯咖啡則會降低39％。建議飯前飯後兩個小時，最好都避免喝茶或咖啡，以及其他含有單寧酸的食物，以減輕腸胃負荷，胃不佳的人或空腹時應避免喝濃茶，因為茶葉浸泡愈久，單寧酸溶出愈多，不發酵的綠茶又比烏龍茶、紅茶含有較高的單寧酸。

儘管研究發現，單寧酸能夠抑制新冠病毒，但值得注意的是，想要靠飲食攝取足量的單寧酸抑制新冠病毒相當困難。洪明奇表示，若是單靠喝紅酒、吃水果，單寧酸的量多到可以抑制新冠病毒，數量應該要十分龐大。

因此提醒民眾若想靠吃水果、喝酒來補充單寧酸，還是適量食用比較好，免得防疫不成，先將身體吃壞了。

(中時新聞網)