全球疫情嚴峻，多數大型集會活動都陸續宣布取消或延後舉辦，新北市教育局今宣布，原訂3月21日登場的萬金石馬拉松確定延期，將延到11月21日復辦，若跑友不願意參加可全額退費。

新北市教育局長張明文說明，萬金石原定3月21日星期日登場，總參賽人數1萬6500人，考量活動人潮擁擠、近距離接觸，又邀請國外菁英選手參賽，符合中央疫情指揮中心警戒標準，因此決定延辦。

(中時 )