快訊》萬金石馬拉松確定延期 新北市：11／21復辦 09:192021/01/29 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬金石馬拉松確定延期 新北市：11／21復辦，圖為2019年萬金石馬拉松起跑場景。（本報資料照/葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球疫情嚴峻，多數大型集會活動都陸續宣布取消或延後舉辦，新北市教育局今宣布，原訂3月21日登場的萬金石馬拉松確定延期，將延到11月21日復辦，若跑友不願意參加可全額退費。 新北市教育局長張明文說明，萬金石原定3月21日星期日登場，總參賽人數1萬6500人，考量活動人潮擁擠、近距離接觸，又邀請國外菁英選手參賽，符合中央疫情指揮中心警戒標準，因此決定延辦。 社評／啟動台商第四波西進投資潮 北京出手 香港中聯辦大洗牌 (中時 ) #疫情 #萬金石 #馬拉松 #確定 #張明文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北拍賣場無罩不准交易 04:102021/01/29 地方新聞 外資大賣半導體 台股險守15,400點 04:102021/01/29 財經要聞 檸檬車法7月1日上路 瑕疵車可換新 04:102021/01/29 財經焦點 台版檸檬車法案拍板 7月上路 04:102021/01/29 金融．稅務 蘋果季營收首破千億美元 04:102021/01/29 財經要聞 收建商343萬 基市雇員判7年6月 04:102021/01/29 地方新聞 遠百福袋 首獎16.8萬 04:102021/01/29 時尚消費 【黃芳彥身亡】名列頭號通緝犯 黃芳彥仍有13年通緝時效 10:002021/01/29 社會 玉山銀寶雅 推新版POYA Pay 04:102021/01/29 全球財經 高雄舊今日戲院外牆震塌 嚇壞居民 04:102021/01/29 地方新聞 中華電信開賣HTC Desire 21 pro 5G 選高資費送VIVE Focus 09:542021/01/29 科技 體育熱門新聞 NBA》皮爾斯大膽預言：熱火進不了季後賽 - 體育 NBA》公開接種疫苗 帕波維奇：這決定無需考慮 - 體育 NBA》畢爾輸到懷疑天是藍的 沃神爆多隊搶他 - 體育 NBA》一眉哥腿傷今缺陣 詹皇堅持不輪休照打 - 體育 羽球年終賽》小戴飲恨李美妙 明和依瑟儂爭四強 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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