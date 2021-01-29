家樂福力挺防疫英雄，今（29日）起至2月4日凡疾管中心、機場防疫、醫師/護理、救護、警消、居家檢疫對象、各地方衛生局處等防疫相關人員，至家樂福線上購物登入或註冊會員，並登記本表單、上傳可識別身份之相關證件/文件，可登記領取720元購物金，活動詳見（https://online.carrefour.com.tw/Events-old/thankyou_doctors202101/index.html）。

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