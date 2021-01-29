前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國12年日前在車內身亡，美國加州橙縣法醫所驗屍官辦公室證實，黃芳彥頭部中彈；對此，其胞弟黃重彥無法置信，他強調，以善意的角度解讀，哥哥或許想給世人一記省思，畢竟國內外疫情這麼嚴重，加州還死了這麼多人。

涉及前第一夫人吳淑珍國務機要費洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國12年，卻在日前傳出身亡。媒體報導：橙縣法醫所驗屍官辦公室28日證實，黃芳彥是自殺身亡，死於槍傷。

其在台中開業的胞弟黃重彥，一度不敢相信，他雖然知道哥哥潛逃到美國後曾經買了一把手槍，兄弟倆曾談及如果FBI找上門，絕不束手就擒，跟他拼了；但近年哥哥在加州生活過得愜意，沒有理由想不開。

但他也從歷史角度解讀，善意的想，他這一槍可能是要給大家醒省，因為疫情燒了一年，加州還死了這麼多人，國人不能出國…，這些都是他善意的解讀。

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