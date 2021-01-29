企業業績報喜，以及有關於對沖基金進行空頭回補交易的擔憂減輕，周四美股普遍走高，擺脫了前一日的重挫行情，三大指數同步反彈收高。

微軟、亞馬遜與Alphabet等重量級個股為標普500指數帶來的提振最大。前一日美股三大指數創下3個月來最大單日百分比跌幅。

蘋果在關鍵的節日旺季（2020年10~12月）營收與獲利均優於市場預期，惟股價仍下挫3.50%。今年以來，蘋果股價上漲約7%。

隨著財報季邁入高峰，市場人士正密切關注企業能否證明其高估值的合理性。標普500指數的預期本益比已達到近22.7倍，逼近20年高點。

F.L.Putnam Investment Management投資組合經理Ellen Hazen表示，總體而言，這些驚喜都是正面的，甚至更令人驚豔，企業正展現正面的經營槓桿（Operating leverage），其獲利成長速度能夠比營收增長速度略為加快。目前仍處於初步階段，只有三分之一的標普成分股發布業績，但這些正面消息似乎更甚以往，這對經濟與市場前景而言是一個好預兆。

周四收盤，道瓊工業指數漲300.19點或0.99%，為30,603.36點。標普500指數漲36.61點或0.98%，為3,787.38點。那斯達克指數漲66.56點或0.5%，為13,337.16點。

標普500指數11大類股全面收高，金融股與材料股—對經濟復甦態勢敏感的周期型股票，分別勁揚1.9%與1.8%。工業與醫療保健股分別漲1.51%與1.48%，亦表現亮眼。

Robinhood和Interactive Brokers等交易平台對本周幾檔異常飆股祭出交易限制，GameStop與AMC娛樂控股公司股價暴跌逾40%，不過此舉也緩解了這次散戶激戰「空軍」可能波及整體市場的擔憂。

根據Refinitiv提供的數據，截至周四上午，在159檔已公布業績的標普500指數成份股中，有83%的公司業績優於分析師預期，遠超出過去4個季度的比例（76%）。

臉書上季營收優於市場預期，但警告蘋果公司的隱私政策變更可能帶來衝擊，股價震盪收跌2.62%。

特斯拉上季業績表現令人失望，且未能提供2021年明確的交車目標，股價下跌3.32%。

美國主要有線電視、電信與寬頻網路業者Comcast Corp大漲6.57%，該公司上季營收意外強勁，因寬頻網路需求繼續彌補因疫情而衰退的主題樂園與電影娛樂事業。

美國航空（American Airlines）上季業績報喜，以及在空頭回補買盤帶動下，股價大漲9.3%。

(時報資訊)