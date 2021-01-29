因涉及前總統陳水扁與夫人吳淑珍國務機要費洗錢案，被法務部列為頭號通緝要犯的前新光醫院副院長黃芳彥，遺體經美國檢方解剖後，確認致命傷為槍傷，解剖完畢後，遺體目前仍在橘郡法醫所，將等待家屬領取，但黃芳彥生前是否有服用藥物，毒物檢測報告還要至少數個月才會出爐。

根據美國橘郡警警察局證實，黃芳彥利用槍枝輕生，陳屍於一棟商業大樓後方停車場，在美西時間27日中午12點41分被發現。經過橘郡法醫相驗，死因為槍傷輕生，現場無可疑之處，但體內的毒物分析報告，至少要數個月才會出爐。

黃芳彥胞弟黃重彥昨晚指出，黃芳彥自2008年11月赴美之後，臺灣司法單位一直透過司法互助管道，想要把黃芳彥帶回臺灣，因此黃芳彥在美國購買了一把槍防身，還曾經撂話說，如果FBI找上門來抓人，不排除拿槍自轟。

未料黃芳彥誜年後竟然真的一語成讖，讓外界不敢置信。即使美國法醫已進行相驗完畢，但對黃發佈通緝的台北地檢署仍對此不加以證實，北檢強調將會透過司法互助進行查證，確認拿到死亡證明文件後，才能確認黃確實死亡，屆時將會給予不起訴處分。

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