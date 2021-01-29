【愛傳媒葉毓蘭專欄】預算進入了第二輪黨團協商，本週我與本黨同志連日奮戰，繼續為警消健康奮鬥。

警察業務壓力極大，班表日夜顛倒，猝死不斷頻傳，花蓮日前才又連續傳出弟兄憾事，玉里警分局蕭姓員警不幸逝世，和平派出所林姓員警仍在加護病房，同派出所蔡副所長送醫不治。

每次這種悲劇，服務機關總是會說以前沒有病史、健康無虞，讓同仁及家屬自行承擔困難，後續申請相關醫療照護以及撫卹慰問等等給與，也是條件重重、難如登天。

雖然108.11.29大法官公布釋字785號解釋，要求政府提出執法機關勤休制度的修法，但我持續監督下，發現各人事機關進度不彰、成效有限，因此我也利用預算提案，訴求保障更完整的健康保障制度。

我也提預算凍結兼刪減案，要求行政院盡速研議將移民署納入「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，納入移民署僅需一年約800萬餘經費，行政院卻不但多次在協調、質詢時費盡九牛二虎之力推託，而不肯認真看過案件，這種經費規模的案子，竟然還要進入院會投票，實在不可思議！

108.11.29大法官公布釋字785號解釋，宣告保障警消等執法人員健康權，政府須修正勤休編排、超勤補償等相關法令。

但有關機關態度保守、進度緩慢不前，遲遲未建置更完整的健康保障制度，避免下一個有可能積勞成疾促發疾病的弟兄姊妹！

銓敘部109年提出勤休編排的「公務員服務法第11條修正草案」的草稿，原則上警消等執法機關輪班之間要有11小時輪休，但用語焉不詳的「特殊情形」允許各院制定特別規範排除，弟兄姊妹們逃離死亡班表的殷殷期盼，我提預算案要求，絕不能落空。政府對執法人員健康漠不關心，沒有整體性統計資料。

我提預算案要求公務人員保障暨培訓委員會規劃政策，要通盤彙整各執法機關平均死亡年齡、好發疾病等監測統計，也要分析各機關依法補助健康檢查所得到的資訊。

因應釋字785修法，各勤務機關將面臨加人、加錢，行政院人事行政總處卻對是否放寬總員額及加班費上限不置可否。

是要弟兄姊妹繼續在超時過勞的班表和管制時數的加班費當中累死嗎？經多次協調、質詢、研商，釋字785通過1年多，人總仍未掌握各勤務機關人員實際上勤務、休息時數及人數統計，我也提出預算凍結案來要求。

107年6月15日警察節蔡英文總統在警政署講話，表示警察工作日夜顛倒精神緊繃，相關醫療照護應該比照國軍，可見政府也知道，警消執法人員職業的高健康風險；與現在政府不做健康監測、不承認促發疾病應該慰問照顧的立場，實在差很大。

108年5月醫療照護實施方案上路，卻獨漏移民署人員。內政部在108年底就行文行政院，建議納入移民署人員，行政院卻一直拿防疫當藉口，不召開相關會議，也不試算納入移民署相關人員的所需經費，甚至想要說服我撤案。

根據相關資料試算，移民署若適用本方案將有2,861人，僅增加800餘萬元，有需要讓蔡總統照顧警消比照國軍的承諾，因為區區幾百萬食言嗎？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)