31歲大陸女星孟佳過去和秀智等人組成韓國女團miss A出道，後來她和JYP娛樂約滿後回到大陸打拚，去年以《乘風破浪的姐姐》翻紅，近日她推出新單曲，為了封面上半身脫光入鏡，卻被網友發現概念抄襲外國網友。昨(28日)深夜，孟佳發文認錯，直說：「抱歉，遺憾，引以為戒！對不起」，最後還加上心碎符號。

孟佳2010年在韓國以miss A成員出道，6年後選擇不續約，回大陸發展並簽進王思聰旗下公司，去年她參與《乘風破浪的姐姐》第一季，最後入選成為女團出道。近日孟佳完成和姐姐團的巡演後，單飛推出全新單曲〈透明空間〉，近日概念照片釋出，可見她大膽半裸露出上半身與南半球，下半身露出纖腰和穿著牛仔褲的長腿，秀出傲人比例。

孟佳為新單曲上空卻被指抄襲。（圖／翻攝自sashabarss IG；翻攝自新浪娛樂微博）

然而不久後，孟佳就被網友抓包照片與IG網友「sashabarss」曾秀出過的照片角度、穿著十分雷同，疑似抄襲了別人的概念。昨深夜，孟佳工作室打破沉默認錯，還原拍照前找過許多攝影師的作品當參考，其中就包括「sashabarss」的作品，後來完成提案後便給孟佳過目，「因孟佳本人未見過原樣張圖片，故對該方案的創意表示了認可，並配合團隊要求開始相關準備。」

孟佳深夜發文。（圖／翻攝自M孟佳J微博）

孟佳工作室說：「團隊工作人員已明知該動作高度雷同樣張，但抱著省事的心態及僥倖的心理，並未提醒孟佳相關風險，反而在攝影師向工作團隊表達擔憂時強行要求他按指令出圖，最終鑄成大錯。」為了扛起責任，工作室之後會盡力聯繫到該名網友致歉並討論賠償方案，「工作室將撤換該封面，重新進行創意、拍攝及設計」。

對此，網友回應：「告訴她新歌真的很好聽，但記得一定要保護好她」、「路人朋友們第一時間罵的都是她本人啊」、「求求你們以後不要再犯這種低級錯誤了，好好審圖，對她上點心」、「這也太尷尬了…還說自己費了腦細胞…是費了心思找圖吧」、「把網友當傻子」、「丟人丟到國外去了，版權著作權意識為什麼會這麼弱，我真的無語」。

(中時新聞網)