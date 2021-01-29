台南市永康區中正北路安全島缺口平均1個月發生7-8件交通事故。（永康分局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區中正北路安全島缺口平均1個月發生7-8件交通事故，為有效降低事故發生率，永康分局與在地議員、里長、交通局人員多次會勘，決定於安全島缺口處增設黃色交通桿，禁止任何車輛穿越，避免發生危險。

永康區人口眾多，每天行經中正南、北路人車流量相當驚人，其中，中正北路56之1號前安全島缺口因鄰近速食店與金融機構，民眾一時貪圖方便逆向橫越快車道，易造成與對向來車爭道，交通事故頻傳，經統計顯示該安全島缺口平均一個月發生7-8件交通事故。

鑑於永康區中正南、北路是往來台南市區與工業區間重要道路，鹽行地區坐落2所大學，學校師生人數眾多、出入頻繁，一旦發生交通事故就容易造成車流行進速度緩慢或交通擁塞現象，為從根本降低交通事故發生率，本分局積極對轄區易肇事路口提出交通改善工程建議，並發函各權責機關辦理。

永康分局呼籲，安全島缺口增設黃色交通桿目的是保護所有用路人安全、減少事故發生率，進而降低社會成本，因此當汽、機車橫越違規時，依道路交通管理處罰條例六十條第二項第三款之規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰。行人違規穿越車道，將依道路交通管理處罰條例第七十八條第三項規定在道路上不依規定，擅自穿越車道，處新臺幣300元罰鍰。

(中時 )