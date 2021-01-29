42歲男星趙駿亞外型帥氣，因演出《新兵日記》班長一角而竄紅，曾出演多部八點檔戲劇，被封為八點檔男神，還曾和女星高宇蓁、李燕交往過，然而他早在2015年就被某任前女友控告傷害罪，如今又有舊愛王小姐爆料，她在和趙駿亞交往期間遭對方暴力對待，甚至造成肩膀斷裂。

據《三立新聞》報導，王小姐透露，她和趙駿亞2016年交往，將近2年的時間裡數度遭對方施暴，還曾在吵架時，遭對方直接抓起重摔，導致她肩膀斷裂，需要打骨釘治療，留下永久後遺症，而當時談好趙駿亞要給60萬賠償，最後對方也只給了一半。

王小姐如今連照顧、抱小孩都有困難，由於決定再度開刀，因此她向趙駿亞開口希望對方負擔20萬醫藥費，然而對方卻直接拒絕，還奪命連環扣40通電話，讓她感覺十分害怕，因此向媒體投訴，對此，趙駿亞經紀人也回應，內容不屬實，他們不排除走司法途徑解決。

事實上，趙駿亞就曾涉及衝突事件，去年1月他在選前之夜和員警爆發肢體衝突，當時他不滿員警推了他一把，氣得直接將對方推倒在地，事後他也承認自己情緒衝動，「對不起，打擾到大家了。」最後以15萬元與對方和解，還鞠躬道歉「對傷害警察及公權力感到很抱歉」。

(中時新聞網)