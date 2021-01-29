美國股市周四(28日)反彈，費城半導體指數漲2.09%最搶眼，台股ADR(美國存託憑證)也全線收紅，台積電ADR終止2連跌，漲3.36%、報125.83美元，換算約合705.68台幣，較台股昨日收盤價溢價率達17.42%，能否讓連日遭外資賣超導致5連跌的台積電跟著反彈，引發投資人關注。台積電開盤跳高，至9時5分漲幅2.33%，暫報614元。

半導體族群氣勢如虹，英特爾(Intel)漲幅4.62%，美光(Micron)漲幅4.39%，應用材料(Applied Materials)漲幅2.61%，高通(Qualcomm)、NVIDIA也均收漲逾1%。在此帶動下，台積電ADR受惠最大，聯電ADR、日月光ADR也收紅，唯漲幅還不到1%。

相較在台股價，4檔台股ADR全面溢價，日月光ADR換算約合96.6台幣，溢價率2.22%；聯電ADR換算約合52.04台幣，溢價率1.65%；中華電信ADR換算約合110台幣，溢價率0.92%。

分析師指出，美股反彈主因是企業財務報告、預測表現良好，投資人也預期疫苗生產、分配會加快，而且拜登(Joe Biden)政府新一輪大規模紓困措施有很高機會過關。

(中時新聞網)