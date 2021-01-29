證交所今（29）日公布國內上市公司及第一上市公司所申報108年度第2階段董事及監察人酬金「實際」支領情形，中信金（2891）以7,279萬元，擠下107年的國巨（2327）所創的的1.14億元史上最高紀錄，成為108年實領董事酬金的第一名，接下來，雙王台積電（2330）及大立光（3008）各以4,387萬元及3,489萬元，分居第二及第三名。

證交所公告108年上訟司實領平均酬金前10名分別為中信金、台積電、大立光、國巨、台新金、統一、和泰車、元大金、開發金及亞泥等，其中，金控股大發異采，占了四家，電子及傳產占三家。

這前10名上市公司平均每位董事領到的酬金都是千萬元級，各為7,279.16萬元、4,387.33萬元、3,489.81萬元、3,120.39萬元、2,382.17萬、2,305.38萬元、21,63.1萬元、2,097.35萬元、2,010.75萬元及1,641.49萬元。

接下來前20名分別為遠東新、統一超、台泥、瑞昱、和碩、中壽、第一金、寶成、巨大及豐泰等，全數都是千萬元級的酬金。

從上述前20名的名單可以看出，傳產是董事酬金中的最大贏家，其中，傳產股有九家、最高，金融股居次、有六家，電子股竟令人意外只有五家入列。

(工商 )