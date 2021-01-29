搶攻寒假家庭親子旅宿商機，台北晶華酒店宣布自即日起針對親子市場、攜手「玩具反斗城」推出「冬日瘋玩趣」住房專案，每房5,800元起，除兩位大人外、兩位身高130公分以下的孩童也可以免費入住，獲贈兩份兒童自助式晚餐以及「小小貴賓VIK手環」，憑手環可享「哈根達斯冰淇淋」以及「夢幻甜品車」吃到飽，並於晶華酒店地下二樓的「玩具反斗城專屬主題遊戲室」暢玩各式豐富玩具，再將「精選桌遊組」及「玩具反斗城購物優惠券」帶回家。

最令大小朋友們興奮的是，晶華酒店將在2月28日從入住名單中加碼抽出一份超級大禮，幸運房客將可受邀參加玩具反斗城的「30秒MEGA BLOKS美高積木玩具瘋狂搬」活動，30秒內搬到的玩具通通免費帶回家。

為豐富孩子們的假期回憶、台北晶華酒店特別攜手玩具反斗城，備妥各式熱門桌遊要送給房客，包括「誰是放屁王小小兵2」、「冰雪奇緣雪寶敲冰磚」、「地產大亨螢光色版」，以及由孩之寶提供的「地產大亨超級銀行電子版」等。

另外即日起至3月1日，台灣孩之寶慶牛年、滿額還贈送抽獎序號，每週都會抽出精美大獎。晶華酒店和玩具反斗城更邀請英國電子學習玩具品牌「Vtech」與美國知名玩具品牌「Teamson」，共同打造主題遊戲室，從小小廚具組、智慧學習教具到童書閱讀區，滿滿的品項要讓到訪的大小朋友能夠盡情暢玩，入住專案可以獲得每房五百元的玩具反斗城購物禮券，2月8日前至玩具反斗城門市消費還可參加「新春紅包刮刮樂」活動，滿額即贈送禮金刮刮卡，張張有獎，最高可刮中500元禮金，還有機會抽中台北晶華酒店豪華客房住宿券。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店以及玩具反斗城都是中山商圈中很重要的娛樂景點，秉持著與社區共生共榮的使命，雙方都釋出資源、推廣彼此的商品和服務，期待吸引更多城市度假客人的青睞，對晶華來說，這也是服務設施與項目擴大和延伸，消費者更是可以從中獲得優惠及服務，晶華期待能為旅人們創造更多美好的城市假期時光。

寒假開始了，面對疫情持續延燒，無法遠行的日子，就在城內發掘新的旅遊景點與樂趣吧！晶華酒店即日起針對親子市場、攜手玩具”反”斗城推出「冬日瘋玩趣」住房專案，每房5,800元起，除兩位大人外、兩位身高130公分以下的孩童也可以免費入住，獲贈兩份兒童?麗廳自助式晚餐以及「小小貴賓VIK手環」，憑手環可享「H?agenDazs冰淇淋」以及「夢幻甜品車」吃到飽，並於晶華酒店地下二樓的「玩具”反”斗城專屬主題遊戲室」暢玩各式豐富玩具，再將「精選桌遊組」及「玩具”反”斗城購物優惠券」帶回家。

最令大小朋友們興奮的是，酒店將在2月28日從入住名單中加碼抽出一份超級大禮，幸運房客將可受邀參加玩具”反”斗城的「30秒MEGA BLOKS美高積木玩具瘋狂搬」活動，30秒內搬到的玩具通通免費送給您。

為豐富孩子們的假期回憶、晶華酒店特別攜手玩具”反”斗城，備妥各式熱門桌遊要送給房客，包括由玩具”反”斗城提供的「誰是放屁王小小兵2」、「冰雪奇緣雪寶敲冰磚」、「地產大亨螢光色版」，以及由孩之寶提供的「地產大亨超級銀行電子版」等，另外即日起至3月1日，台灣孩之寶慶牛年、滿額還贈送抽獎序號，每週都會抽出精美大獎。晶華酒店和玩具“反”斗城更邀請英國電子學習玩具品牌「Vtech」與美國知名玩具品牌「Teamson」，共同打造主題遊戲室，從小小廚具組、智慧學習教具到童書閱讀區，滿滿的品項要讓到訪的大小朋友能夠盡情暢玩，入住專案可以獲得每房五百元的玩具“反”斗城購物禮券，2月8日前至玩具“反”斗城門市消費還可參加「新春紅包刮刮樂」活動，滿額即贈送禮金刮刮卡，張張有獎，最高可刮中500元禮金，還有機會抽中台北晶華酒店豪華客房住宿券。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「晶華酒店以及玩具“反”斗城都是中山商圈中很重要的娛樂景點，秉持著與社區共生共榮的使命，雙方都釋出資源、推廣彼此的商品和服務，期待吸引更多城市度假客人的青睞，對晶華來說，這也是服務設施與項目擴大和延伸，消費者更是可以從中獲得優惠及服務，我們期待能為旅人們創造更多美好的城市假期時光。」

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