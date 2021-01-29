美股反彈大漲，四大指數全數收紅，台指期開漲0.8%、電子期開漲1.26%、金融期開漲0.29%，目前距離農曆年封關僅剩6個交易日，短線台股破月線呈弱勢震盪整理格局，若有出現補量上攻行情則會相對有利於盤勢發展。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1099口至-17698口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少299口至-27807口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1983口至-20473口。

以目前盤勢來說，外資現貨呈現連續賣超，自營商選擇權中性偏空，月、週選仍屬中性，整體籌碼面中性偏空格局，技術面台股位於高檔區間下緣位置，短線一旦1月18日低點支撐失守，台股則將恐加速走跌幅度。

永豐期貨表示，近期外資已連續四天賣出台積電(2330)，空單未平倉口數在三萬口上下，而隨著年關將近，市場觀望氣氛轉濃，台股上檔壓力重，造成近期波動震盪幅度加大，技術線來看，短線台股破月線呈弱勢震盪整理格局，投資人宜做好停損停利。

(時報資訊)