晶鑽生醫（6815）在1月19日申請登錄興櫃股票後，將在29日掛牌興櫃買賣，每股掛牌參考價30元，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，晶鑽生醫成立於2014年11月間，主要經營業務是保養品、醫療器材之研發、製造及銷售，興櫃主辦券商是元富證券，送件時資本額為2億496萬元。晶鑽生醫2019年營收2億6,835萬元，稅後盈餘4,418萬元，每股盈餘2.62元；自結2020年營收3億638萬元，稅後盈餘1,086萬元，每股盈餘0.54元。

(工商 )