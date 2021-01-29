晶鑽生醫 29日每股30元掛牌興櫃 09:132021/01/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶鑽生醫（6815）在1月19日申請登錄興櫃股票後，將在29日掛牌興櫃買賣，每股掛牌參考價30元，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，晶鑽生醫成立於2014年11月間，主要經營業務是保養品、醫療器材之研發、製造及銷售，興櫃主辦券商是元富證券，送件時資本額為2億496萬元。晶鑽生醫2019年營收2億6,835萬元，稅後盈餘4,418萬元，每股盈餘2.62元；自結2020年營收3億638萬元，稅後盈餘1,086萬元，每股盈餘0.54元。 醫美股添新兵 晶鑽今登興櫃 熱門股－加百裕 獲利可期外資捧 (工商 ) #晶鑽生醫 #年營收 #稅後盈餘 #每股盈餘 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創意去年Q4大賺 決配息5元 04:102021/01/29 證券．權證 蘋果、特斯拉概念股 湧現失落賣壓 04:102021/01/29 證券．權證 疫苗利多催化 REITs後市樂觀 04:102021/01/29 投資理財 報價漲 面板雙虎吸睛 04:102021/01/29 證券．權證 龍千玉因疫少賺800萬唐儷賣雞排飆3倍 04:102021/01/29 娛樂新聞 台灣權王－遠距商機熱 宏碁仁寶權證旺 04:102021/01/29 證券．權證 上季營收、獲利改寫新高 臉書祖克伯：蘋果是最大對手 04:102021/01/29 全球財經 順達去年每股賺7.02元 8年新高 04:102021/01/29 證券．權證 熱門股－先進光 買盤湧強鎖漲停 04:102021/01/29 證券．權證 獲利超標 台灣菸酒年終最高4.4月 04:102021/01/29 財經要聞 蘋果財報大好 供應鏈成台股靠山 04:102021/01/29 財經要聞 財經熱門新聞 被陸打得快斷氣 葡萄酒單月出口崩98％ 澳經濟增長不妙 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》15檔傳產股修正近尾聲 外資賣超中逆勢敲進 - 財經 印度禁59款陸APP 逼出TikTok第一槍 自己人先掛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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