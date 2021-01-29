立法院朝野協商歷經多日馬拉松討論，昨(28日)完成今年度中央政府總預算案協商，總計3672案預算案處理完畢，未達成共識保留案則有127案，預料今(29日)將在院會上演表決大戰，力拚完成總預算案三讀。其中，朝野針對台中火力發電廠燃煤機組除役的進度、萊豬兩決議案的攻防，更是備受關注。

中央政府總預算案通案刪減部分包括大陸地區旅費40％、國外旅費及出國教育訓練費5％、委辦費5％、一般事務費5％、政令宣導費20％、國內團體捐助及政府機關補助5％、軍事裝備及設施3％等，上述項目均不含法律義務支出。

針對110年度中央政府總預算案，國民黨團提出2855案須刪減或凍結、好為人民看緊荷包，卻遭民進黨團批評在扯台灣後腿，經過這幾天的協商，今將送到院會表決。國民黨主席江啟臣已呼籲民進黨，應該尊重國會預算審查，更應該尊重個別委員會的審查結果，確保國會有足夠的監督力道。但為因應立法院表決戰，民進黨立法院黨團已發布甲級動員。

(中時新聞網)