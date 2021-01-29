美股跌深反彈逾300點，帶動台股開盤上漲165點（或1%），指數來到15581點，暫時收復月線，連跌5天的權值股台積電反彈逾2%，最高來到619點，聯電和聯發科也連袂大漲逾2%。法人指出，台股農曆年關將近，外資可能持續提款，短線大盤力拚重回月線，建議投資人年前持股比重降至5成，確保近可攻退可守。

隨著美國上周初領失業金數據優於預期，加上英特爾和迪士尼強勢領漲，帶動美股四大指數回神，美股道瓊指數上漲300.75 點(或 0.99%)，收30603.92點；標普500指數上漲33.95點(或0.91%)，收3,784.72點；那斯達克指數上漲66.56點(或 0.50%)，收13,337.16 點；費城半導體指數上漲59.99點(或 2.09%)，收2,935.12點。

統一投顧董事長黎方國及資深證券分析師杜金龍，對封關前台股看法偏保守，黎方國認為，封關前月線難守，萬五應有守；凱基投顧董事長朱晏民則持相對樂觀看法，他表示，下周封關周應是先蹲後彈，若急殺至萬五是逢低布局佳機，封關會守住月線。

(中時新聞網)