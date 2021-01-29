當台灣民眾還在為核酸檢測費新台幣7000元喊貴、而且還很難掛到號時，大陸為了進一步做好新冠疫情防控工作，近日，四川省、貴州省宣佈調降新冠病毒核酸檢測費，每次80元（人民幣，以下同。約新台幣340元）以下。

春節前，已有數個省份宣佈新冠病毒核酸檢測費用降至100元以內。北京目前公定價為120元，其中同仁醫院最便宜，只要40元。

大陸國家衛健委網站1月27日發佈《關於有序做好春運期間群眾出行核酸檢測工作的通知》中，國務院聯防聯控機制綜合組要求，各地降低核酸檢測成本。提前與開展核酸檢測業務的公立醫院、第三方檢測機構等簽訂購買服務協議，以量換價，降低單次核酸檢測價格。按照自願原則，春節期間返鄉人員核酸檢測可以採取10混1混採技術開展檢測，降低個人檢測費用負擔，並及時出具檢測報告。

四川省醫療保障局1月26日印發《關於再次調整新型冠狀病毒核酸檢測項目價格的通知》。該《通知》規定，自2021年1月28日起，省管三級公立醫療機構核酸檢測價格由現行120元／人次下調至80元／人次，省管二級及以下公立醫療機構項目價格由現行100元／人次下調至72元／人次。

《通知》指出，以上價格包含核酸檢測試劑價格，且為全省公立醫療機構最高限價，各市（州）核酸檢測價格不得高於同等級省管公立醫療機構價格，各級公立醫療機構要及時做好價格公示，嚴格按規定向患者提供服務並收取費用。

1月27日，據「貴州發佈」微信公眾號消息，近日，為進一步做好新冠肺炎疫情常態化防控工作，貴州省發改委、省財政廳、省醫保局聯合印發《關於調整新冠病毒核酸檢測收費標準的通知》，明確自2021年1月26日起，貴州省疾控檢測機構、醫療機構開展新冠病毒核酸檢測最高收費標準調整為50元／人次（不包含檢測試劑），檢測試劑費用按照採購價格零差率銷售。

該《通知》還要求，各新冠病毒核酸檢測機構應當嚴格執行收費公示制度，不得變相提高收費標準、強制服務並收費。

而根據光明網1月28日消息，目前，貴州省醫新型冠狀病毒核酸檢測的打包總價為：79.17元／人次，包括以下三項內容：新型冠狀病毒核酸檢測50元／次；核酸提取試劑盒11.39元／人次；新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒（螢光PCR法）17.78元／人次。

該消息還稱，目前貴醫附院新冠肺炎病毒核酸檢測的最新收費標準為80元左右，除了50元的規定檢測費用外，還有30元左右的試劑盒費用。由於每批次試劑盒採購價不同，檢測價格也會有稍微的浮動。

澎湃新聞日前報導，臨近春節返鄉，大陸多地宣佈新冠病毒核酸檢測費用降至100元以內，讓老百姓從降價中享受到實惠。其中，新冠病毒核酸檢測項目最高限價調整至80元／次最為普遍。

海南省新型冠狀病毒核酸檢測（包括核酸檢測價格與體外診斷試劑盒費用）最高指導價從160元／人次調整為98元／人次；湖北省新冠病毒核酸檢測項目最高限價由132元／次調整至80元／次；福建省新冠病毒核酸1人1檢測項目價格由原來的每人次95元降低至每人次80元。

(中時 )