迎接新年，口罩圖案也應景換上應景圖案，全聯今（29日）起開賣獨家「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」，及「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」等，增添喜氣也旺運氣。

全聯「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」，每盒20片售價190元。（全聯提供）

「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」有多重防護，可過濾細菌、灰塵，採用不同顏色組成的繽紛花火圖案，符合新春氛圍；每盒20片售價190元，全聯獨家販售，全聯卡友再加贈120福利點，線上線下同步；「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」分別有藍色、黑色、紅色三種不同顏色，再搭配各種麻將圖案，包含筒子、條子等，每盒30片售價皆為285元。

每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止。另，PXGo!也於30日、31日限定2天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高可享8%回饋。

家樂福昨（28日）起也於全台量販店販售獨家款「家樂福x萊潔法國迷彩口罩」盒裝與單入款，金門店於今日開賣，每人限購1盒或1包，數量有限，售完為止，以各店販售數量為主。單入口罩因應防疫措施，僅提供顧客臨時未配戴口罩入場時可至服務台購買。另，暖達人24小時暖暖包昨也開賣，每包119元，適合寒流來使用。

全聯「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」分別有藍色、黑色、紅色三種不同顏色可選擇，再搭配各種麻將圖案，包含筒子、條子等，每盒30片售價皆為285元。（全聯提供）

家樂福獨家款「家樂福x萊潔法國迷彩口罩」，盒裝口罩50入399元；單入口罩每片10元。（家樂福提供）

家樂福獨家款「家樂福x萊潔法國迷彩口罩」，盒裝口罩50入399元；單入口罩每片10元。（家樂福提供）

(中時 )