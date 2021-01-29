嘉義大學專家學者協助進行台南市校園樹木安全評估作業。（曹婷婷攝）

台南市中小學校園種5、6萬棵樹木，去年傳出病樹倒塌壓死人憾事，教育局永續校園科完成全面盤點校園樹木計畫，列管1081棵樹木完成防治修剪，今年更將廣植2034棵本土原生樹種，但種樹易養樹難，教育局每年雖編列300萬元維護，僧多粥少，各校都必須「靠自己」。

台南市校園綠樹覆蓋率超過50％，全市5、6萬棵樹木維護工作，成為各校管理維護的「重擔」，教育局每年編列300萬元投入樹木維護養護之用，但以「救急」為優先，平日管理維護，各校都必須「靠自己」籌錢，多數由學校業務經費支應或由家長會贊助，解決養護樹木的問題。

照顧樹木已屬不易，行政院長蘇貞昌去年宣布全國中小學明年需落實「班班有冷氣」，教育部分區評估各縣市植樹情況，以台南來說，經盤點各國中小校園土質、空間後，尚可種2000棵樹，但多數學校空地多已飽和、需求不大，意願也不高。

教育局指出，2000多棵新樹將依各校需求分配，如鯤鯓國小新建校舍配合整體綠美化景觀規畫，將廣植600棵樹最多，另外，永康區新闢建鹽行國中也將種200棵，其餘千餘棵則分配給空間仍有餘裕的校園。

教育局指出，新栽種的樹以月桂等台灣原生種為主，希望逐步汰換過去校園廣植黑板樹等不良樹種，其中，中央補助1810棵、台積電補助224棵樹木，預計今年將全面完成種植。針對各校都感到頭疼的維護，也與嘉義大學專家學者合作，召開說明會、上研習課程等等，認識樹種也學會辨別樹木健康與否，首重避免不當修剪導致生病。

(中時 )