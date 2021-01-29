威盛(2388)攜手福和國中及師大科技應用與人力發展資源學系，共同合作主辦自「福和國中AI冬令營」，透過產官學三方的合作，讓AI扎根，從基層教育開始。

威盛全球行銷副總經理Richard Brown表示，將AI影像辨識與新住民議題結合的冬令營中，很開心看到孩子們對新文化融合的體驗感受良好，延續我們上周的原住民文化結合加上此次新住民文化的結合應用，我深信台灣未來的多元文化教育推廣，透過AI教育整合體驗，AI多元文化的融合將可以快速提升學生們的素養及國際化的進程。

威盛表示，此次福和國中開辦AI課程冬令營，與師大科技應用與人力發展資源學系及威盛電子產官學合作，將AI影像辨識與新住民議題結合、融合108課綱、學習AI思考模式等要素，迎接AI時代。在課程的設計上，除了讓學生能認識何謂人工智慧、生活中的人工智慧、人工智慧學習的方法、「機器學習」外，也透過與新住民文化結合，認識福和國中大宗的新住民學生，包含緬甸、越南以及印尼的文化習俗以及文化特色。

威盛Pixetto自造多元運用的鏡頭，此Full HD鏡頭具備多種物件相關辨識功能如顏色、手寫數字、交通號誌，透過威盛Pixetto鏡頭豐富的軟硬體功能，將成為孩子們探索AI的第一步，並幫助孩子們啟發邏輯能力，培養程式設計思維，再進一步發揮更多創造力。

(時報資訊)