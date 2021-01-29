橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）所新推出之ST25TV512C和ST25TV02KC兩款電子標籤獨出心裁地將NFC Type-5與加強型NDEF（NFC資料交換格式）標準和篡改偵測整合在一顆晶片上，讓開發者可以運用新穎的想像力使用NFC非接觸式通訊技術，研發出具消費者互動、品牌識別、供應鏈管理和門禁等功能的相關應用。

全新符合ISO／IEC 15693標準的新NFC Type-5標籤IC能夠回應智慧型手機和13.56MHz遠距RFID讀寫器之交換資訊請求，本地交換 NDEF訊息無需手機應用軟體。此外，加強型NDEF格式可將防篡改狀態或個人化URL等動態更增加到NDEF訊息中。最多可以配置六種不同屬性並附加到訊息中，包括在每次觸碰標籤時都會讓訊息變得獨特和動態的唯一觸碰程式碼（Unique Tap Code，UTC）。

相較於前兩款產品，ST25TV02KC-T增加了篡改偵測功能，開發者可以利用加強型NDEF通訊的高彈性開發出需要驗證資產完整性的應用。全系列產品皆有最先進的安全服務，其中，附有輸入失敗計數器的64位元加密密碼可以有效地保護資料；TruST25數位簽章服務用於驗證晶片真偽；標籤不可偵測和終止模式用於保護使用者隱私。

使用ST25TV512C和ST25TV02KC標籤的開發者可以利用意法半導體發展成熟的ST25開發生態系統，包括各種軟體庫、常式和參考設計，將高品質解決方案快速導入市場。

基於意法半導體的NFC技術研發經驗，這些標籤具有通訊距離長、連線可靠等優勢。此外，相較於與上一代產品，晶片電容維持不變，這有助於簡化天線設計。新標籤的作業溫度範圍為從-40°C至85°C，並整合了可配置的EEPROM，資料保存期限高達60年。

(工商 )