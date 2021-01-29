美股反彈，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.36%，台積電今天股價同步止跌反彈，早盤達新台幣619元，漲18元，市值重回16兆元之上，帶動台股早盤漲逾180點。

英特爾（Intel）日前法人說明會並未說明委外代工細節，即將於2月15日上任的新執行長季辛格（Pat Gelsinger）還表示，2023年晶片將以自行生產為主，令市場大感意外，憂心台積電獲英特爾代工訂單可能生變。

隨著市場失望性賣壓出籠，台積電ADR自134.16美元滑落至121.74美元，大跌9.25%，台積電股價也在外資不斷賣超下，5個交易日共跌46元，跌幅約7.1%，市值縮水1.19兆元。

台積電美國存託憑證跌深反彈，大漲3.36%，台積電今天股價同步止跌反彈，早盤達619元，漲18元，漲幅約3%，市值攀升4667億元，達16.05兆元，貢獻大盤指數約153點，帶動台股早盤攻上15603.41點，漲187.53點。（編輯：鄭雪文）1100129

(中央社)