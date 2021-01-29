證交所今（29）日公布，108年仍呈現虧損，但董事整體領到的酬金及每位董事領到的平均酬金高於107年，計有92家，包括誠美材（4960）、華航（2610）及年興（1451）等三家分居前三名，且都各拿到超過百萬元，成為超級肥貓。

證交所表示，為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，每年也都會公布「108年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊，證交所表示，公布上述資訊，期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。

由於公司不賺錢，董事卻仍然坐領高酬金，且還較前一年度增加，被市場稱之為肥貓，證交所公布，依平均酬金高低排序前十名分別為誠美材、華航、年興、新世紀、欣巴巴、東華、同開、敦泰、秋雨及如興等。

這十家上市公司108年董事平均酬金各為146.52萬元、135.27萬元、122.91萬元、98.67萬元、94.85萬元、91.11萬元、87.82萬元、80萬元、74.29萬元、71.78萬元等，其中誠美材更是跳增107萬多元至146萬多元，新世紀也是激增71萬多元至98萬多元。

(工商 )