半導體測試設備領導供應商愛德萬測試(Advantest Corporation)榮幸宣布,獲選由日本取締役協會(Japan Association of Corporate Directors,JACD)贊助之2020年度企業治理獎(Corporate Governance of the YearR2020Awards)兩家「獲獎企業」(Winner Companies)之一。

「年度企業治理獎」創立於2015年,目的是支持企業透過改善公司治理的方式提升管理效率,並給予達成中長期穩健成長的企業鼓勵。在甄選獲獎者時,JACD審慎評估企業的股東權益報酬率(ROE)、資產收益率(ROA)、市值、股權結構、治理組織,以及董事會的多元性與獨立性。2020年獎項的評選對象僅限於東京證交所上市一部掛牌,且在2018至2020年指派三位以上獨立董事的企業。

關於愛德萬測試入選的原因,評選委員之一的東京一橋大學經營管理研究所榮譽教授伊藤邦雄指出,「愛德萬測試極為看重企業治理,我們對其投入的努力給予高度肯定。」愛德萬測試的董事會每次開會都長達三、四小時,外部董事亦積極參與,氣氛熱絡且各方直言不諱的討論。該公司的管理高層都很重視董事會意見,這一點從他們在董事會支持下,訂立數項首開先例的企業中程管理計畫便可見一斑。半導體製造設備業因為產業性質的關係,經營績效容易大起大落,不過愛德萬測試卻能設定資金成本並據此擬訂投資策略,同時又審慎評估產業獨特的風險和成長潛力。我們對於愛德萬測試能夠達成上述成就所展現的獨創力留下深刻印象。

愛德萬測試總裁暨執行長吉田芳明表示,「十分榮幸能獲得這項無上的殊榮,敝司在2008年遭金融海嘯重創後,便遵循東京證交所和日本金融廳制定的公司治理守則,強化企業治理。2018年4月,我們在外部董事的協助下提出宏觀設計(Grand Design)計畫,導引我們在中長期提升企業價值,全公司上下一心、共同努力,強化我們的獲利能力。這座獎正是所有人努力的結晶,我要和所有員工分享這份榮耀。無論未來還會經歷什麼挑戰,我們都會持續兢兢業業,提升企業價值。」

(工商 )