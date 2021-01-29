10度低溫+陰雨綿綿 戴立綱：天氣像女人心！？

今天清晨低溫下探9度，在昨晚濕冷空氣「率先反映」後，今晨轉乾，體感似乎沒那麼冷；儘管氣象局發布低溫特報。這波強烈大陸冷氣團將再影響兩天，今晚到明晨氣溫持續下探。兩周後的農曆春節，氣象專家給出樂觀預測，「不算冷的年假，大致上是相當舒服的好天氣，晴天偏暖的時間很多。」

一波強烈大陸冷氣團抵達，昨天下午其前緣挾帶水氣，已為北部、東北部帶來濕冷寒意。氣象局針對台南以北、宜蘭、南投發布低溫特報，上述各地有10度以下氣溫發生機率。

根據觀測，宜蘭太平山今晨跌破零度，低溫來到零下0.4度，但水氣同時減少，降雪機率低。今晚到明晨是這波冷氣團威力最強的時候，各地低溫在10度左右徘徊，沿海空曠、近山區等局部地區有機會看到8度。

天氣風險總經理彭啟明指出，這波冷空氣明起減弱，白天逐步回溫。他預估，過年前這段時間屬於略偏暖的冬天，甚至連過年期間也差不多，「不算冷的年假，大致上是相當舒服的好天氣，晴天偏暖的時間很多。」

彭啟明強調，目前看到的冷空氣系統都不顯著，民眾可以放心，規劃一下春節行程。

今受境外汙染物影響，北部空氣品質轉差，僅南部略佳。未來幾天全台空品變差，外出民眾除了留意天氣變化，最好也關心空氣狀況，適時減少戶外活動。

(中時新聞網)