部桃醫院爆群聚感染，一名綠區的住院病患確診，讓整棟樓陷入警戒。指揮中心昨公布病毒基因定序，指個案與先前的確診案屬同株病毒，雖讓人鬆口氣，卻也引起質疑「病毒是怎麼傳過去的？」一名護理師分享，同事男友疑怕染疫，竟在半夜直接起身走人，還說祝她幸福，相當可惡。

一名護理師網友在臉書社團《靠北護理師》留言表示，台灣新冠疫情升溫，引起民眾擔憂，同事的男友怕染疫，半夜睡到一半竟起身直接走人，還說祝女友幸福，讓她忍不住分享，痛批對方太可惡。

日前一名女網友同樣在《靠北護理師》發文分享，男友的爸爸囑咐男友別來找她，雖然可以理解一般人的擔憂與顧慮，但身為護理師，在聽到此事當下，心裡仍五味雜陳。

貼文曝光後，不少網友留言安慰原PO「這是人之常情」，連自己的家人都會擔心了，何況對方家人；「心裡確實會不舒服，換位思考一下，會理解這也是人之常情啊！只能說醫護人員必須面對這些，久了就習慣了」。

也有人建議原PO可以放生男友了，「分了吧！嫁過去也不會更好」、「放生吧！這樣走不下去了」、「這種的放生對自己比較好，我們值得更好的人」、「放生吧！不離不棄才是真愛，我都對我女友說，如果哪天妳真的被隔離了，我會天天去看妳，隔著窗也沒關係，有見到面就好」、「下一個男人更好」。

(中時新聞網)