全球智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠圓展(3669)推出新一代平板與筆記型電腦充電櫃AVer X16，專為空間有限的中小型教室設計，可堆疊、壁掛及加裝腳輪，彈性化的存放空間與高效同步充電技術，為數位化教學與行動學習提供最佳解決方案。

IDC中國行業雲服務研究經理魏雲峰表示，2020年，在嚴格的疫情限制措施下，長短視頻點播、互動娛樂直播、電商直播、在線教育、在線媒體處理等需求全線爆發，新冠疫情從根本上改變影響甚至改變了生產、生活、商業組織方式，全球非接觸商業連接快速興起，為未來視頻雲市場的發展提供無限機遇。

X16能滿足不同教學環境，老師可自由選擇平放、堆疊或壁掛擺放，若有設備輪替需求，也可隨時組裝把手與腳輪，將X16秒變充電車。它可同時充電與存放高達16台平板、筆記型電腦和Chromebook，搭配獨家專利的可調式隔板與電源線夾，讓老師能依照各品牌行動載具的尺寸調整間距，不僅創造彈性且靈活的使用空間，更能有效管理所有載具。

X16配有雙散熱風扇與全機身散熱孔，能快速排出熱空氣，釋放充電時產生的熱能，避免機身內部過熱，確保使用安全性。此外，X16搭載高效同步充電技術，充電時可精確分配電流，縮短所有行動載具充飽電所需的時間；一旦充飽電會自動切斷電流，保護電池續航力。機櫃頂部採用獨立可拆卸式頂蓋，電源線與供應器皆可整齊收納。

在數位化的浪潮下，科技融入教學勢不可擋，圓展未來教室解決方案為行動學習提供完整解決方案與全新體驗。X16兼具實用性、安全性及移動性，有效幫助學校管理行動載具，快速為設備充電，是推升數位化教學不可或缺的重要助力，為師生打造最即時的雙向互動環境。

(時報資訊)